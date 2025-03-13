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Суд назначил 14 лет организатору диверсий в интересах ГУР Украины

Ведомости

Московский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Подмосковья Артема Чернова, который признал вину в организации четырех диверсий в 2023 г. в интересах главного управления разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Осужденный проходил по ч. 4 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности – организация, руководство, организация финансирования диверсий) и ст. 275 УК РФ (госизмена). Три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 11 лет – в колонии строгого режима. Также назначен штраф в 10 000 руб. и ограничение свободы на полтора года. Чернову предъявили обвинения в содействии диверсионной деятельности и государственной измене. Только по последней статье ему грозило пожизненное заключение. В ходе следствия он полностью признал вину, объяснив свои действия политической ненавистью к России и негативным отношением к специальной военной операции. В материалах дела указано, что он вступил в сговор с агентом украинской разведки.

Чернов пошел на сделку со следствием, сообщил информацию об исполнителях диверсий и заявил о пересмотре своего отношения к спецоперации. Суд рассмотрел дело в особом порядке, без исследования доказательств. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. По версии следствия, Чернов, житель Рошаля, получил от куратора задание по уничтожению объектов транспортной инфраструктуры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Он должен был поджечь трансформаторные подстанции и релейные шкафы, чтобы нанести ущерб экономике и обороноспособности страны. Вознаграждение за каждую акцию составляло 10 000 руб. Однако он решил не участвовать лично и привлек к делу других лиц, планируя присвоить деньги.

В мае 2023 г. трое исполнителей, действуя под его руководством, совершили поджоги в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Один из трансформаторных шкафов оказался муляжом. Для отчета участники снимали видео на фоне горящих объектов. Чернов привлек внимание силовиков после того, как его знакомый, у которого он проживал, провалил попытку поджога в Реутове. Задержанный привел сотрудников правоохранительных органов в свою квартиру, где находился Чернов. Дело против его подельника выделено в отдельное производство. Следствие продолжает устанавливать других участников преступления, часть фигурантов задержана, другие скрываются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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