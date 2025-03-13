Суд назначил 14 лет организатору диверсий в интересах ГУР Украины
Московский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Подмосковья Артема Чернова, который признал вину в организации четырех диверсий в 2023 г. в интересах главного управления разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Осужденный проходил по ч. 4 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности – организация, руководство, организация финансирования диверсий) и ст. 275 УК РФ (госизмена). Три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 11 лет – в колонии строгого режима. Также назначен штраф в 10 000 руб. и ограничение свободы на полтора года. Чернову предъявили обвинения в содействии диверсионной деятельности и государственной измене. Только по последней статье ему грозило пожизненное заключение. В ходе следствия он полностью признал вину, объяснив свои действия политической ненавистью к России и негативным отношением к специальной военной операции. В материалах дела указано, что он вступил в сговор с агентом украинской разведки.
Чернов пошел на сделку со следствием, сообщил информацию об исполнителях диверсий и заявил о пересмотре своего отношения к спецоперации. Суд рассмотрел дело в особом порядке, без исследования доказательств. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. По версии следствия, Чернов, житель Рошаля, получил от куратора задание по уничтожению объектов транспортной инфраструктуры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Он должен был поджечь трансформаторные подстанции и релейные шкафы, чтобы нанести ущерб экономике и обороноспособности страны. Вознаграждение за каждую акцию составляло 10 000 руб. Однако он решил не участвовать лично и привлек к делу других лиц, планируя присвоить деньги.
В мае 2023 г. трое исполнителей, действуя под его руководством, совершили поджоги в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Один из трансформаторных шкафов оказался муляжом. Для отчета участники снимали видео на фоне горящих объектов. Чернов привлек внимание силовиков после того, как его знакомый, у которого он проживал, провалил попытку поджога в Реутове. Задержанный привел сотрудников правоохранительных органов в свою квартиру, где находился Чернов. Дело против его подельника выделено в отдельное производство. Следствие продолжает устанавливать других участников преступления, часть фигурантов задержана, другие скрываются.