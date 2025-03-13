Суд назначил 14 лет организатору диверсий в интересах ГУР Украины

Чернов пошел на сделку со следствием, сообщил информацию об исполнителях диверсий и заявил о пересмотре своего отношения к спецоперации. Суд рассмотрел дело в особом порядке, без исследования доказательств. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. По версии следствия, Чернов, житель Рошаля, получил от куратора задание по уничтожению объектов транспортной инфраструктуры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Он должен был поджечь трансформаторные подстанции и релейные шкафы, чтобы нанести ущерб экономике и обороноспособности страны. Вознаграждение за каждую акцию составляло 10 000 руб. Однако он решил не участвовать лично и привлек к делу других лиц, планируя присвоить деньги.