Осужденный по делу об убийстве Немцова добился перевода в колонию в Чечне

Борис Немцов был застрелен в спину в Москве 27 февраля 2015 г. В 2017 г. непосредственный исполнитель преступления и его соучастники получили реальные сроки: к 20 годам колонии строго режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы получили по 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. 9 августа 2024 г. «РИА Новости» писали со ссылкой на источник, что Эскерханов вышел из колонии и принимает участие в спецоперации.