Осужденный по делу об убийстве Немцова добился перевода в колонию в Чечне
Хамзат Бахаев, осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова, через суд добился перевода в исправительную колонию ИК-2 Чернокозово в Чечне, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие судебные документы.
Согласно судебным материалам, Бахаев обратился к ФСИН с просьбой перевести его в колонию в другой регион, а получив отрицательный ответ, обратился в суд. В мае 2023 г. суд обязал ФСИН пересмотреть вопрос о его переводе. Суд установил, что Бахаев, находясь в ИК-11 Кирово-Чепецка, не имеет возможности поддерживать личные связи с семьей. Речь о супруге, детях, брате и сестре Бахаева. В пользу осужденного также взыскали 5000 руб.
В результате ФСИН решила перевести Бахаева в ИК-2 Чернокозово в Чечне. При этом осужденный потребовал 100 000 руб. компенсации, так как посчитал, что исполнение решения суда заняло слишком много времени и превысило разумные сроки. Мосгорсуд отказал в удовлетворении исковых требований.
Борис Немцов был застрелен в спину в Москве 27 февраля 2015 г. В 2017 г. непосредственный исполнитель преступления и его соучастники получили реальные сроки: к 20 годам колонии строго режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы получили по 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. 9 августа 2024 г. «РИА Новости» писали со ссылкой на источник, что Эскерханов вышел из колонии и принимает участие в спецоперации.