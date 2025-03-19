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Осужденный по делу об убийстве Немцова добился перевода в колонию в Чечне

Ведомости

Хамзат Бахаев, осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова, через суд добился перевода в исправительную колонию ИК-2 Чернокозово в Чечне, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие судебные документы.

Согласно судебным материалам, Бахаев обратился к ФСИН с просьбой перевести его в колонию в другой регион, а получив отрицательный ответ, обратился в суд. В мае 2023 г. суд обязал ФСИН пересмотреть вопрос о его переводе. Суд установил, что Бахаев, находясь в ИК-11 Кирово-Чепецка, не имеет возможности поддерживать личные связи с семьей. Речь о супруге, детях, брате и сестре Бахаева. В пользу осужденного также взыскали 5000 руб.

В результате ФСИН решила перевести Бахаева в ИК-2 Чернокозово в Чечне. При этом осужденный потребовал 100 000 руб. компенсации, так как посчитал, что исполнение решения суда заняло слишком много времени и превысило разумные сроки. Мосгорсуд отказал в удовлетворении исковых требований.

Борис Немцов был застрелен в спину в Москве 27 февраля 2015 г. В 2017 г. непосредственный исполнитель преступления и его соучастники получили реальные сроки: к 20 годам колонии строго режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы получили по 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. 9 августа 2024 г. «РИА Новости» писали со ссылкой на источник, что Эскерханов вышел из колонии и принимает участие в спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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