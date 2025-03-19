Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище 21 марта
Народный артист России эстрадный певец Бедрос Киркоров будет похоронен 21 марта на московском Троекуровском кладбище, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Бедроса Киркорова похоронят в пятницу, 21 марта, на Троекуровском кладбище», – сказал собеседник агентства.
Киркоров умер 18 марта, ему было 92 года. Творческую карьеру начал с обувного предприятия – пел в хоре при организации, в которой работал. В возрасте 18-ти лет был принят стажером в Государственную оперу Варны.
Начал карьеру в СССР после поступления в ГИТИС, окончил отделение музыкальной комедии в 1966 г. С 1984 г. был солистом Новгородской областной филармонии им. Антония Аренского, где выступал с оркестром русских народных инструментов им. Виктора Бабанова. Является отцом эстрадного певца Филиппа Киркорова.