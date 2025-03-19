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Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище 21 марта

Ведомости

Народный артист России эстрадный певец Бедрос Киркоров будет похоронен 21 марта на московском Троекуровском кладбище, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Бедроса Киркорова похоронят в пятницу, 21 марта, на Троекуровском кладбище», – сказал собеседник агентства.

Киркоров умер 18 марта, ему было 92 года. Творческую карьеру начал с обувного предприятия – пел в хоре при организации, в которой работал. В возрасте 18-ти лет был принят стажером в Государственную оперу Варны.

Начал карьеру в СССР после поступления в ГИТИС, окончил отделение музыкальной комедии в 1966 г. С 1984 г. был солистом Новгородской областной филармонии им. Антония Аренского, где выступал с оркестром русских народных инструментов им. Виктора Бабанова. Является отцом эстрадного певца Филиппа Киркорова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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