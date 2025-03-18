Умер эстрадный певец Бедрос Киркоров
Народный артист России эстрадный певец Бедрос Киркоров умер в возрасте 92-х лет. Об этом сообщил его сын, артист Филипп Киркоров.
«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 г. в 15:37 [мск], ушел из жизни мой папа – народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», – написал он в Telegram.
Киркоров родился 2 июня 1932 г. в болгарской Варне. Там же окончил профессионально-техническое училище по специальности сапожник в конце 1940-х, далее работал по профессии. Творческую карьеру начал с обувного предприятия – пел в хоре при организации, в которой работал. В возрасте 18-ти лет был принят стажером в Государственную оперу Варны. На военной службе в Болгарии, куда он отправился через год, был участником военного ансамбля.
Старт выходу на советскую эстраду дал советский композитор Арно Бабаджанян, который в 1960-х предложил Киркорову поехать учиться в СССР. В 1966 г. окончил отделение музыкальной комедии Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ГИТИС), был выпускником курса народного артиста СССР Бориса Покровского.
До окончания ГИТИСа начал выступать в программах Москонцерта, а с 1966 г. Киркоров участвовал в эстрадной программе «Мелодия друзей» – там выступали артисты из стран соцлагеря, которым аккомпанировал эстрадный оркестр РСФСР Леонида Утесова.
В 1970-х– начале 1980-х гг. выступал как солист Московской областной филармонии. С 1984 г. стал солистом Новгородской областной филармонии им. Антония Аренского, где выступал с оркестром русских народных инструментов им. Виктора Бабанова.