Умер эстрадный певец Бедрос Киркоров

Киркоров родился 2 июня 1932 г. в болгарской Варне. Там же окончил профессионально-техническое училище по специальности сапожник в конце 1940-х, далее работал по профессии. Творческую карьеру начал с обувного предприятия – пел в хоре при организации, в которой работал. В возрасте 18-ти лет был принят стажером в Государственную оперу Варны. На военной службе в Болгарии, куда он отправился через год, был участником военного ансамбля.