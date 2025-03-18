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Умер эстрадный певец Бедрос Киркоров

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Народный артист России эстрадный певец Бедрос Киркоров умер в возрасте 92-х лет. Об этом сообщил его сын, артист Филипп Киркоров.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 г. в 15:37 [мск], ушел из жизни мой папа – народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», – написал он в Telegram.

Киркоров родился 2 июня 1932 г. в болгарской Варне. Там же окончил профессионально-техническое училище по специальности сапожник в конце 1940-х, далее работал по профессии. Творческую карьеру начал с обувного предприятия – пел в хоре при организации, в которой работал. В возрасте 18-ти лет был принят стажером в Государственную оперу Варны. На военной службе в Болгарии, куда он отправился через год, был участником военного ансамбля.

Старт выходу на советскую эстраду дал советский композитор Арно Бабаджанян, который в 1960-х предложил Киркорову поехать учиться в СССР. В 1966 г. окончил отделение музыкальной комедии Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ГИТИС), был выпускником курса народного артиста СССР Бориса Покровского.

До окончания ГИТИСа начал выступать в программах Москонцерта, а с 1966 г. Киркоров участвовал в эстрадной программе «Мелодия друзей» – там выступали артисты из стран соцлагеря, которым аккомпанировал эстрадный оркестр РСФСР Леонида Утесова.

В 1970-х– начале 1980-х гг. выступал как солист Московской областной филармонии. С 1984 г. стал солистом Новгородской областной филармонии им. Антония Аренского, где выступал с оркестром русских народных инструментов им. Виктора Бабанова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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