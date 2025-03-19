В школах России с 1 сентября появится агротехнологический профиль

Новая инициатива позволит ученикам школ получить более полное представление об отрасли, побывать на агропредприятиях и узнать о современных технологиях в сельском хозяйстве. Углубленное изучение естественнонаучных дисциплин, таких как физика, химия, биология и математика, обеспечит успешную подготовку к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения аграрного профиля.