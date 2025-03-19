В школах России с 1 сентября появится агротехнологический профиль
В российских школах с 1 сентября 2025 г. вводится агротехнологический профиль обучения, что даст образовательным учреждениям возможность официально создавать профильные классы для подготовки будущих кадров для агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщил Минсельхоз.
Новая инициатива позволит ученикам школ получить более полное представление об отрасли, побывать на агропредприятиях и узнать о современных технологиях в сельском хозяйстве. Углубленное изучение естественнонаучных дисциплин, таких как физика, химия, биология и математика, обеспечит успешную подготовку к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения аграрного профиля.
В Минюсте России уже зарегистрирован соответствующий приказ Минпросвещения. По данным Минсельхоза подготовка кадров для отрасли является важной составляющей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в рамках которого к 2030 г. в России будет создано более 18000 агротехнологических классов.
В декабре 2024 г. вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что подготовка кадров для агропромышленного комплекса (АПК) должна начинаться со школьной скамьи. По его словам, на тот момент агротехнологические классы действовали в восьми регионах.