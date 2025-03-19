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В школах России с 1 сентября появится агротехнологический профиль

Ведомости

В российских школах с 1 сентября 2025 г. вводится агротехнологический профиль обучения, что даст образовательным учреждениям возможность официально создавать профильные классы для подготовки будущих кадров для агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщил Минсельхоз.

Новая инициатива позволит ученикам школ получить более полное представление об отрасли, побывать на агропредприятиях и узнать о современных технологиях в сельском хозяйстве. Углубленное изучение естественнонаучных дисциплин, таких как физика, химия, биология и математика, обеспечит успешную подготовку к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения аграрного профиля.

В Минюсте России уже зарегистрирован соответствующий приказ Минпросвещения. По данным Минсельхоза подготовка кадров для отрасли является важной составляющей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в рамках которого к 2030 г. в России будет создано более 18000 агротехнологических классов.

В декабре 2024 г. вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что подготовка кадров для агропромышленного комплекса (АПК) должна начинаться со школьной скамьи. По его словам, на тот момент агротехнологические классы действовали в восьми регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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