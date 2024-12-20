Патрушев: подготовка кадров для АПК должна начинаться со школьной скамьи

В декабре 2023 г. Минсельхоз сообщал, что в 46 подведомственных вузах учатся 300 000 человек. При этом дефицит рабочей силы в АПК составил 200 000 специалистов. В ноябре прошлого года на тот момент первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут (сейчас – глава ведомства) говорила, что ситуация с нехваткой кадров в отрасли критическая. По ее мнению, основной проблемой является размер зарплаты, который ниже среднего показателя по стране.