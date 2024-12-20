Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Патрушев: подготовка кадров для АПК должна начинаться со школьной скамьи

Ведомости

Подготовка кадров для агропромышленного комплекса (АПК) должна начинаться со школьной скамьи. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий.

Патрушев обсудил с представителями профильных ведомств совершенствование системы подготовки кадров для АПК. Вице-премьер поручил по итогам текущего года провести мониторинг численности и перемещения кадров, занятых в отрасли. В нацпроекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» предусмотрен отдельный федеральный проект, который направлен на подготовку кадров и должен обеспечить отрасль специалистами не менее чем на 95%.

«Непрерывная подготовка будущих специалистов должна начинаться со школьной скамьи. На это направлен пилотный проект по созданию агротехнологических классов. Сейчас такие классы действуют в восьми регионах. К 2030 г. в рамках реализации федерального проекта по стране их должно быть 18 000», – уточнил вице-премьер.

В декабре 2023 г. Минсельхоз сообщал, что в 46 подведомственных вузах учатся 300 000 человек. При этом дефицит рабочей силы в АПК составил 200 000 специалистов. В ноябре прошлого года на тот момент первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут (сейчас – глава ведомства) говорила, что ситуация с нехваткой кадров в отрасли критическая. По ее мнению, основной проблемой является размер зарплаты, который ниже среднего показателя по стране.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных