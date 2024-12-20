Патрушев: подготовка кадров для АПК должна начинаться со школьной скамьи
Подготовка кадров для агропромышленного комплекса (АПК) должна начинаться со школьной скамьи. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий.
Патрушев обсудил с представителями профильных ведомств совершенствование системы подготовки кадров для АПК. Вице-премьер поручил по итогам текущего года провести мониторинг численности и перемещения кадров, занятых в отрасли. В нацпроекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» предусмотрен отдельный федеральный проект, который направлен на подготовку кадров и должен обеспечить отрасль специалистами не менее чем на 95%.
«Непрерывная подготовка будущих специалистов должна начинаться со школьной скамьи. На это направлен пилотный проект по созданию агротехнологических классов. Сейчас такие классы действуют в восьми регионах. К 2030 г. в рамках реализации федерального проекта по стране их должно быть 18 000», – уточнил вице-премьер.
В декабре 2023 г. Минсельхоз сообщал, что в 46 подведомственных вузах учатся 300 000 человек. При этом дефицит рабочей силы в АПК составил 200 000 специалистов. В ноябре прошлого года на тот момент первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут (сейчас – глава ведомства) говорила, что ситуация с нехваткой кадров в отрасли критическая. По ее мнению, основной проблемой является размер зарплаты, который ниже среднего показателя по стране.