Мишустин: нацпроект по агропрому должен обеспечить АПК кадрами на 95%

Пресс-служба Минсельхоза в конце декабря 2023 г. сообщала, что в 46 подведомственных вузах учатся 300 000 человек. При этом дефицит рабочей силы в АПК достиг 200 000 специалистов. В ноябре 2023 г. на тот момент первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут (сейчас – глава ведомства) заявила, что ситуация с нехваткой кадров в отрасли критическая. По ее словам, основной проблемой является размер зарплаты, который ниже среднего показателя по России.