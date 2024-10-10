Мишустин: нацпроект по агропрому должен обеспечить АПК кадрами на 95%
Меры, предусмотренные в рамках нового нацпроекта по поддержке агропрома, должны обеспечить предприятия агропромышленного комплекса (АПК) кадрами минимум на 95%. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании в рамках выставки «Золотая осень».
«Рассчитываем, что меры поддержки, которые предусмотрели в рамках нового нацпроекта, помогут обеспечить предприятия АПК достойными кадрами не менее чем на 95%», – сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).
Он сообщил, что в составе нового национального проекта по поддержке агропрома – пять федеральных. Они охватывают вопросы селекции и генетики, внедрение биотехнологий, выпуск ветеринарных препаратов, техники и оборудования, а также подготовку кадров для отрасли.
Пресс-служба Минсельхоза в конце декабря 2023 г. сообщала, что в 46 подведомственных вузах учатся 300 000 человек. При этом дефицит рабочей силы в АПК достиг 200 000 специалистов. В ноябре 2023 г. на тот момент первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут (сейчас – глава ведомства) заявила, что ситуация с нехваткой кадров в отрасли критическая. По ее словам, основной проблемой является размер зарплаты, который ниже среднего показателя по России.