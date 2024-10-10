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Мишустин: нацпроект по агропрому должен обеспечить АПК кадрами на 95%

Ведомости

Меры, предусмотренные в рамках нового нацпроекта по поддержке агропрома, должны обеспечить предприятия агропромышленного комплекса (АПК) кадрами минимум на 95%. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании в рамках выставки «Золотая осень».

«Рассчитываем, что меры поддержки, которые предусмотрели в рамках нового нацпроекта, помогут обеспечить предприятия АПК достойными кадрами не менее чем на 95%», – сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

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Андрей Гордеев / Ведомости

Он сообщил, что в составе нового национального проекта по поддержке агропрома – пять федеральных. Они охватывают вопросы селекции и генетики, внедрение биотехнологий, выпуск ветеринарных препаратов, техники и оборудования, а также подготовку кадров для отрасли.

Пресс-служба Минсельхоза в конце декабря 2023 г. сообщала, что в 46 подведомственных вузах учатся 300 000 человек. При этом дефицит рабочей силы в АПК достиг 200 000 специалистов. В ноябре 2023 г. на тот момент первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут (сейчас – глава ведомства) заявила, что ситуация с нехваткой кадров в отрасли критическая. По ее словам, основной проблемой является размер зарплаты, который ниже среднего показателя по России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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