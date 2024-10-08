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Новый национальный проект по биоэкономике запустят в апреле 2025 года

Ее развитие было обозначено в майском указе президента, но до сих пор не анонсировалось как отдельный нацпроект
Анна Киселева
Максим Богодвид / РИА Новости

Нацпроект по биоэкономике будет запущен в России в апреле 2025 г. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на форуме «Биопром». «Сейчас правительство в активной фазе по подготовке этого стратегического документа. При этом речь идет о всеобъемлющем направлении, в которое в том числе входят биотехнологии», – сказал он. Развитие биоэкономики было обозначено в качестве одной из задач по достижению национальной цели «Технологическое лидерство» до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. в майском указе президента Владимира Путина наряду с такими направлениями, как беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект, новые материалы и химия.

До сих пор в Белом доме не говорили о развитии биоэкономики в рамках отдельного национального проекта. Но еще 7 августа премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Научно-технологического центра (НТЦ) биоэкономики и биотехнологий. Он будет работать в виде консорциума восьми научных институтов, без образования юрлица. В их числе Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии, Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН и др. Курировать работу будет НИЦ «Курчатовский институт», президентом которого является член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

Просьба создать консорциум исходила от Курчатовского института. Во всяком случае, об этом после встречи с Владимиром Путиным (о ней 23 сентября сообщал Кремль) Ковальчук заявил ряду СМИ, в числе которых РЕН и «Известия»: «Президент дал поручение подготовить проект по биоэкономике, это первое. Затем научное сообщество во главе с Курчатовским институтом обратилось к председателю правительства с просьбой образовать консорциум из крупнейших научных учреждений, прежде всего биологического профиля, во главе с Курчатовским институтом».

В стратегических документах понятие биоэкономика встречается не впервые (к примеру, в комплексной программе развития биотехнологий до 2020 г.). Но все же это сфера достаточно молодая, сказал 19 августа на совещании с заместителями Мишустин.

Что такое биоэкономика

Биоэкономика основана на превращении возобновляемых биологических ресурсов в биоэнергию, промышленную, пищевую, кормовую и иную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Она связана с разработкой и внедрением инноваций, позволяющих снижать нагрузку на экологию, эффективно использовать природные богатства, а также создавать новые виды топлива – биогаз, биодизель. «Биотехнологии являются основой биоэкономики и формируют ядро нового технологического уклада», – говорил тогда премьер. 

В России насчитывается более 1000 компаний, специализирующихся на биотехнологиях, рассказал Мантуров на «Биопроме». А общий объем рынка производимой ими продукции по итогам 2023 г. оценивался примерно в 300 млрд руб. За счет биотехнологий можно вовлекать в оборот отходы, получая на выходе полезные культуры и вещества. «Такой эффект можно увидеть у микробиологических средств защиты растений и бактериальных удобрений», – рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. 

По словам Алиханова, даже небольшая номенклатура продуктов или сырья биотехнологий может закрыть ключевые потребности многих отраслей. Например, аскорбиновая и лимонная кислота находят широкое применение в пищевой и фармацевтической промышленности, в производстве косметики и бытовой химии, в нефтедобыче; ферменты – в пищевой и кожевенной промышленности, в медицине, сельском хозяйстве, аналитической химии и генной инженерии. Такой же межотраслевой характер носят антибиотические вещества и полисахариды. 

Как развивали биотех в России

Комплексная программа по развитию биотехнологий в РФ до 2020 г. («Био-2020») была принята в 2012 г. Одной из ее ключевых задач было обозначено «создание глобально конкурентоспособного сектора биоэкономики». В частности, цель программы – довести долю биотехнологической продукции до 1% ВВП к 2020 г., а также выйти на уровень 3% ВВП к 2030 г.
По словам Мантурова, объем господдержки компаний, создающих биотехнологическую продукцию, за последние пять лет составил около 5 млрд руб.

Как и другие национальные проекты, стартующие с 2025 г., этот проект будет носить межотраслевой и межведомственный характер. В биотехе такой подход обусловлен «общей сырьевой базой». В частности, сельское хозяйство – это основа практически всех компонентов биоэкономики, отметила глава Минсельхоза Оксана Лут. «Это либо растительные материалы, либо органы и ткани животных, либо минеральные вещества. Например, для синтеза белков в большинстве стран используется соя. У нас есть возможность делать это на основе целлюлозосодержащих материалов: древесных отходов в виде щепы и опилок, подсолнечной лузги, стержней кукурузных початков, торфа, хлопковой шелухи», – рассказал министр промышленности и торговли. 

Алиханов также предложил сделать Совет по развитию микробиологической промышленности и биотехнологий площадкой для обсуждения нацпроекта по биоэкономике. На ней, по его словам, смогут совместно работать Минсельхоз ( как заказчик, а также поставщик сырья и товаров), а также Минздрав (тоже как заказчик и регулятор в сфере биофармацевтики), Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Минфин и т. д.

По словам директора Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии (РАНХиГС) Владимира Климанова, анализировавшего законопроект о федеральном бюджете на 2025 г., на этапе внесения документа в Госдуму отдельной строки под такой нацпроект в главном финансовом документе не было предусмотрено. Сейчас внесенный 30 сентября в Госдуму законопроект включает выделение в 2027 г. в рамках федерального проекта «Импортозамещение критической биотехнологической продукции» (входит в нацпроект «Новые материалы и химия») 1,6 млрд руб. субсидий банкам и госкорпорации ВЭБ.РФ ​​на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, предоставленным российским компаниям по льготной ставке. 

«Ведомости» направили запросы в правительство и Минфин с просьбой оценить объем финансирования данного нацпроекта.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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