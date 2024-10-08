Новый национальный проект по биоэкономике запустят в апреле 2025 года

Нацпроект по биоэкономике будет запущен в России в апреле 2025 г. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на форуме «Биопром». «Сейчас правительство в активной фазе по подготовке этого стратегического документа. При этом речь идет о всеобъемлющем направлении, в которое в том числе входят биотехнологии», – сказал он. Развитие биоэкономики было обозначено в качестве одной из задач по достижению национальной цели «Технологическое лидерство» до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. в майском указе президента Владимира Путина наряду с такими направлениями, как беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект, новые материалы и химия.