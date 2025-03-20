В аэропортах Самары и Саратова сняты ограничения на полеты
В аэропортах Самары («Курумоч») и Саратова («Гагарин») сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Временные ограничения отменили в 10:00 мск. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Ограничения на полеты в аэропортах Самары («Курумоч») и Саратова («Гагарин») были введены ранним утром 20 марта. Кореняко говорил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
По данным Минобороны России, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 132 украинских беспилотника в ночь на 20 марта. Российские военные сбили 54 дрона над Саратовской областью, 40 БПЛА ликвидировали над Воронежской. В небе над территорией Белгородской области было уничтожено 22 БПЛА, над Ростовской – девять. По три беспилотника было нейтрализовано над Курской областью и Крымом. Один дрон был уничтожен над Липецкой областью.