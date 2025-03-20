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В аэропортах Самары и Саратова сняты ограничения на полеты

Ведомости

В аэропортах Самары («Курумоч») и Саратова («Гагарин») сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Временные ограничения отменили в 10:00 мск. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ограничения на полеты в аэропортах Самары («Курумоч») и Саратова («Гагарин») были введены ранним утром 20 марта. Кореняко говорил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны России, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 132 украинских беспилотника в ночь на 20 марта. Российские военные сбили 54 дрона над Саратовской областью, 40 БПЛА ликвидировали над Воронежской. В небе над территорией Белгородской области было уничтожено 22 БПЛА, над Ростовской – девять. По три беспилотника было нейтрализовано над Курской областью и Крымом. Один дрон был уничтожен над Липецкой областью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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