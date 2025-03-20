В аэропортах Самары и Саратова сняты ограничения на полеты

По данным Минобороны России, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 132 украинских беспилотника в ночь на 20 марта. Российские военные сбили 54 дрона над Саратовской областью, 40 БПЛА ликвидировали над Воронежской. В небе над территорией Белгородской области было уничтожено 22 БПЛА, над Ростовской – девять. По три беспилотника было нейтрализовано над Курской областью и Крымом. Один дрон был уничтожен над Липецкой областью.