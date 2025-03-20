Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Самары и Саратова
В аэропортах Самары («Курумоч») и Саратова («Гагарин») установлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Меры были введены ранним утром 20 марта. По словам Кореняко, экипажами, авиадиспетчерами и службами аэропортов принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате удара беспилотного летательного аппарата в Энгельсской городской клинической больнице №1 были частично выбиты окна, есть пострадавшая. В двух детских садах и школе частично выбило окна, детей в это время не было в зданиях. 20 марта занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционно. Кроме того, при падении обломков беспилотника был поврежден частный дом в районе Соколовой горы, обошлось без пострадавших.