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Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Самары и Саратова

Ведомости

В аэропортах Самары («Курумоч») и Саратова («Гагарин») установлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Меры были введены ранним утром 20 марта. По словам Кореняко, экипажами, авиадиспетчерами и службами аэропортов принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате удара беспилотного летательного аппарата в Энгельсской городской клинической больнице №1 были частично выбиты окна, есть пострадавшая. В двух детских садах и школе частично выбило окна, детей в это время не было в зданиях. 20 марта занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционно. Кроме того, при падении обломков беспилотника был поврежден частный дом в районе Соколовой горы, обошлось без пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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