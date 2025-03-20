В офисе IT-компании России «Крок» в Москве проходят обыски
По данным ТАСС, правоохранители изучают интересующую их документацию.
«Реализация проектов ведется в рамках договорных обязательств. Все информационные ресурсы и каналы доступны для коммуникаций и обсуждения проектов», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
«Крок» находится в числе лидеров рейтингов среди IТ-компаний, занимающихся консалтингом и кастомизацией ПО в России. В 2023 г. «Крок» заняла 25-е место по выручке среди всех российских IT-компаний (32,4 млрд руб.).