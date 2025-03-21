Лондонский аэропорт Хитроу закрыли до 22 марта из-за пожара на подстанции
Аэропорт Хитроу в Лондоне будет закрыт 23:59 21 марта (2:59 22 марта мск) в связи с пожаром на электрической подстанции, питающей воздушную гавань. Об этом говорится в сообщении аэропорта в соцсети X.
Уточняется, что в связи с возгоранием в Хитроу произошел значительный сбой в подаче электроэнергии.
«В целях обеспечения безопасности наших пассажиров и коллег аэропорт Хитроу будет закрыт до 23:59 21 марта»,- говорится в сообщении.
Пассажирам было рекомендовано не приезжать в аэропорт.
Reuters со ссылкой на пожарную службу Лондона сообщает, что ликвидацией возгорания занимались примерно 70 пожарных. Его причина неизвестна. По информации FlightRadar24, десятки рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, некоторые самолеты из США разворачивались в воздухе и возвращались в пункт отправления.
Несколько домов и предприятий на месте происшествия лишились электричества. По данным пожарной бригады, спасатели вывели в безопасное место 29 человек. Кроме того, в качестве меры предосторожности было установлено 200-метровое оцепление и эвакуировано около 150 человек.
Отмечается, что Хитроу является одним из самых загруженных аэропортов с двумя взлетно-посадочными полосами, ежедневно здесь совершается около 1300 взлетов и посадок. По словам представителя FlightRadar24 Яна Петченика, его закрытие «нарушит работу авиакомпаний по всему миру».