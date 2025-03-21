Лондонский аэропорт Хитроу закрыли до 22 марта из-за пожара на подстанции

Несколько домов и предприятий на месте происшествия лишились электричества. По данным пожарной бригады, спасатели вывели в безопасное место 29 человек. Кроме того, в качестве меры предосторожности было установлено 200-метровое оцепление и эвакуировано около 150 человек.