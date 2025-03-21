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Лондонский аэропорт Хитроу закрыли до 22 марта из-за пожара на подстанции

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Аэропорт Хитроу в Лондоне будет закрыт 23:59 21 марта (2:59 22 марта мск) в связи с пожаром на электрической подстанции, питающей воздушную гавань. Об этом говорится в сообщении аэропорта в соцсети X.

Уточняется, что в связи с возгоранием в Хитроу произошел значительный сбой в подаче электроэнергии.

«В целях обеспечения безопасности наших пассажиров и коллег аэропорт Хитроу будет закрыт до 23:59 21 марта»,- говорится в сообщении.

Пассажирам было рекомендовано не приезжать в аэропорт.

Reuters со ссылкой на пожарную службу Лондона сообщает, что ликвидацией возгорания занимались примерно 70 пожарных. Его причина неизвестна. По информации FlightRadar24, десятки рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, некоторые самолеты из США разворачивались в воздухе и возвращались в пункт отправления.

Несколько домов и предприятий на месте происшествия лишились электричества. По данным пожарной бригады, спасатели вывели в безопасное место 29 человек. Кроме того, в качестве меры предосторожности было установлено 200-метровое оцепление и эвакуировано около 150 человек.

Отмечается, что Хитроу является одним из самых загруженных аэропортов с двумя взлетно-посадочными полосами, ежедневно здесь совершается около 1300 взлетов и посадок. По словам представителя FlightRadar24 Яна Петченика, его закрытие «нарушит работу авиакомпаний по всему миру».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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