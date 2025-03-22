На Пхукете перевернулся автобус с туристами из России
Автобус с российскими туристами попал в аварию на острове Пхукет в Таиланде, серьезных травм пассажиры в результате ДТП не получили, сообщает Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По информации АТОР, авария произошла во время трансфера из аэропорта на Пхукете, в автобусе находились 33 человека. Всех туристов по протоколу направили в больницу для медицинского осмотра и оказания помощи при необходимости.
В пресс-службе туроператора Anex уточнили ассоциации, что у туристов зафиксировали ссадины и ушибы, серьезно никто в аварии не пострадал. Одну из пассажирок в связи с переломом планируют перевезти в другую больницу для проведения операции.
Генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов также рассказал ТАСС, что легкие травмы получили четыре человека. Со ссылкой на правоохранительные органы он уточнил, что автобус перевернулся, когда в нем находились 35 российских туристов.