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На Пхукете перевернулся автобус с туристами из России

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Автобус с российскими туристами попал в аварию на острове Пхукет в Таиланде, серьезных травм пассажиры в результате ДТП не получили, сообщает Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации АТОР, авария произошла во время трансфера из аэропорта на Пхукете, в автобусе находились 33 человека. Всех туристов по протоколу направили в больницу для медицинского осмотра и оказания помощи при необходимости. 

В пресс-службе туроператора Anex уточнили ассоциации, что у туристов зафиксировали ссадины и ушибы, серьезно никто в аварии не пострадал. Одну из пассажирок в связи с переломом планируют перевезти в другую больницу для проведения операции.

Генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов также рассказал ТАСС, что легкие травмы получили четыре человека. Со ссылкой на правоохранительные органы он уточнил, что автобус перевернулся, когда в нем находились 35 российских туристов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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