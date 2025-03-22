В СВР назвали умершего Олега Гордиевского предателем
В Службе внешней разведки (СВР) России назвали «предателем и преступником» бывшего сотрудника КГБ Олега Гордиевского. Об этом сообщает «РИА Новости».
Он скончался 21 марта в возрасте 86 лет. По данным BBC News, его смерть не рассматривается как подозрительная.
Гордиевский – бывший полковник КГБ, ставший агентом MI6. Работал под дипломатическим прикрытием в Дании, затем в Лондоне. Был завербован британской разведкой в 1972 г.
В 1985 г. его вызвали в Москву по подозрению в шпионаже, но прямых доказательств не нашли. В июле того же года он бежал из СССР при поддержке MI6. В ноябре 1985-го заочно приговорен к расстрелу.
В 2007 г. Гордиевского наградили орденом Святых Михаила и Георгия, который ему вручила королева Елизавета II.