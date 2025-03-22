В Госдуму внесен законопроект о временных дорогах в водоохранных зонах
Правительство России предложило разрешить использование временных дорог при строительстве кемпингов и модульных гостиниц в водоохранных зонах. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и размещен в ее электронной базе.
Документ предусматривает возможность прокладки временных путей с деревянными настилами, бетонными плитами или гравийным покрытием для проезда транспорта на период строительства. Это позволит доставлять оборудование и материалы без необходимости возведения постоянных дорог.
После завершения строительства территории должны быть приведены в первоначальное состояние. Инициатива направлена на развитие туристической инфраструктуры вблизи водоемов при соблюдении экологических требований.