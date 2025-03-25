Путин поручил проработать направление средств на развитие отечественной анимации

На заседании председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подчеркнула, что, несмотря на рост как объемов, так и качества производства в отечественной анимационной индустрии, в 2024 г. в прокат вышло лишь восемь полнометражных российских мультфильмов по сравнению с 60 иностранными.