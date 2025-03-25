Путин поручил проработать направление средств на развитие отечественной анимации
В ходе заседания Совета по культуре и искусству президент РФ Владимир Путин поручил главе Минкультуры Ольге Любимовой совместно с Минфином проработать идею о направлении 10% от проката иностранных мультфильмов на развитие отечественной анимации. Трансляцию мероприятия проводил Кремль.
На заседании председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подчеркнула, что, несмотря на рост как объемов, так и качества производства в отечественной анимационной индустрии, в 2024 г. в прокат вышло лишь восемь полнометражных российских мультфильмов по сравнению с 60 иностранными.
Она отметила, что анимационной индустрии в РФ на данный момент не хватает финансов для расширения объемов производства. По мнению Слащевой, без этого о конкуренции на внутреннем рынке говорить невозможно.
Председатель совета директоров выдвинула несколько предложений главе государства по поддержке отрасли. В частности, она предложила направлять 10% средств, получаемых от кинопроката иностранного анимационного контента, в Фонд кино на поддержку отечественной анимации.
Путин, в свою очередь, поручил Любимовой совместно с Минфином проработать данный вопрос.
«Обязательно все подготовим», – ответила глава Минкультуры.
25 марта в России отмечают День работника культуры. Часть сегодняшней повестки дня лидера РФ посвящена этому празднику. В ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести заседание Совета по культуре и искусству, а также вручить премии молодым деятелям культуры.