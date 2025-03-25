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Путин поручил проработать направление средств на развитие отечественной анимации

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В ходе заседания Совета по культуре и искусству президент РФ Владимир Путин поручил главе Минкультуры Ольге Любимовой совместно с Минфином проработать идею о направлении 10% от проката иностранных мультфильмов на развитие отечественной анимации. Трансляцию мероприятия проводил Кремль.

На заседании председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подчеркнула, что, несмотря на рост как объемов, так и качества производства в отечественной анимационной индустрии, в 2024 г. в прокат вышло лишь восемь полнометражных российских мультфильмов по сравнению с 60 иностранными.

Она отметила, что анимационной индустрии в РФ на данный момент не хватает финансов для расширения объемов производства. По мнению Слащевой, без этого о конкуренции на внутреннем рынке говорить невозможно.

Председатель совета директоров выдвинула несколько предложений главе государства по поддержке отрасли. В частности, она предложила направлять 10% средств, получаемых от кинопроката иностранного анимационного контента, в Фонд кино на поддержку отечественной анимации.

Путин, в свою очередь, поручил Любимовой совместно с Минфином проработать данный вопрос.

«Обязательно все подготовим», – ответила глава Минкультуры.

25 марта в России отмечают День работника культуры. Часть сегодняшней повестки дня лидера РФ посвящена этому празднику. В ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести заседание Совета по культуре и искусству, а также вручить премии молодым деятелям культуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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