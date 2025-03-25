Путин присвоил звания народных артистов России Олешко и Михалковой

Обладателями премий молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей и юношества в этом году стали директор Центра классической и традиционной архитектуры Алексей Капустин, дирижер-универсал Иван Никифорчин, солистка Мариинского театра Рената Шакирова, иллюстратор Ольга Ионайтис, директор издательства «Проспект» Леонид Рожников и художественный руководитель Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леонид Фрадкин.