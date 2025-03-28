В центре Москвы будет временно ограничено движение 29 и 30 марта
В Центральном, Западном и Северо-Восточном округах Москвы 29 и 30 марта будет временно ограничено движение в связи с проведением праздничных мероприятий, сообщает портал mos.ru.
С 23:00 мск 29 марта до 11:00 30 марта будет перекрыто движение по улице Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. С 00:01 мск 30 марта до 11:00 мск того же дня ограничение движения коснется улиц Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, Минской, а также Капельского, Выползового, Старого Толмачевского, Климентовского, Озерковского и Малого Татарского переулков. Кроме того, съезды с проспекта Генерала Дорохова в сторону области и центра будут закрыты. 30 марта с 04:00 мск до 11:00 мск не будет возможности проезда по улицам Хачатуряна и Каргопольской. Также с 06:00 мск до 11:00 мск 30 марта будет закрыта одна крайняя правая полоса на проспекте Мира в сторону центра, от Капельского переулка до дома 41, строение 2.
29 марта с 00:01 мск и до завершения мероприятий в ряде мест будет введен запрет на парковку. Ограничения затронут улицы Большую Татарскую, Дурова, Щепкина, Мещанскую, Гиляровского, а также Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский, Озерковский, Выползова и Капельский переулки.
Изменится также режим работы наземного городского транспорта. С 29 марта 23:20 мск до завершения мероприятия 30 марта автобусы, направляющиеся к Кутузовскому проспекту, не будут останавливаться у станции метро «Минская». Временной конечной остановкой для маршрута Е29 станет станция метро «Ломоносовский проспект». Автобусы 103 и 464, после остановки «Мосфильмовская улица» в направлении Славянского бульвара будут следовать через Киевский вокзал. Автобусы 130 и 470 после той же остановки направятся по проспекту Генерала Дорохова, Аминьевскому шоссе и Кутузовскому проспекту в сторону Филей, в то время как автобус 260 будет двигаться в сторону микрорайона Матвеевское. В обратном направлении маршруты останутся без изменений.
30 марта с 07:00 мск до окончания мероприятий остановка «Метро “Сухаревская” – Московский театр Олега Табакова» для автобусов Б в направлении станции метро «Маяковская» будет закрыта. В тот же период остановка «Капельский переулок» для автобусов М2 и М9 в сторону станции метро «Проспект Мира» также будет недоступна. В период с 06:00 мск до 10:00 мск 30 марта автобусы маршрута 292 будут временно следовать до Курьяновского терминала вместо остановки на станции Курьяново второго Московского центрального диаметра. С 03:30 мск до завершения мероприятий будут изменены маршруты наземного городского транспорта на улице Хачатуряна в районе Отрадное. Автобусы маршрутов М54 и 803 вместо следования по улице Хачатуряна будут двигаться по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов. Автобус С6 изменит маршрут и будет курсировать по улице Декабристов до улицы Бестужевых, а возвращаться – по прежнему маршруту. Маршрут 598 также пройдет по улице Декабристов вместо улиц Хачатуряна и Санникова.
Ночные автобусы маршрута Н9 не будут заезжать к станции метро «Отрадное». Временно приостановят свою работу остановки «Детская поликлиника», «Новый Иерусалим», «Улица Санникова» (на улице Хачатуряна), «Каргопольская улица» и «Каргопольская улица, 10».
В конце февраля у мусульман начался месячный пост, традиционно проводимый в священный месяц Рамадан. Он заканчивается Ураза-байрамом, или «Праздником разговения». В этот день снимаются все ограничения, которые были введены на время говения, а верующие благодарят Аллаха за возможность пользоваться его щедротами в месяц Рамадан. В 2025 г. он наступит в ночь с 30 на 31 марта.