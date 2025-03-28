В центре Москвы будет временно ограничено движение 29 и 30 марта

30 марта с 07:00 мск до окончания мероприятий остановка «Метро “Сухаревская” – Московский театр Олега Табакова» для автобусов Б в направлении станции метро «Маяковская» будет закрыта. В тот же период остановка «Капельский переулок» для автобусов М2 и М9 в сторону станции метро «Проспект Мира» также будет недоступна. В период с 06:00 мск до 10:00 мск 30 марта автобусы маршрута 292 будут временно следовать до Курьяновского терминала вместо остановки на станции Курьяново второго Московского центрального диаметра. С 03:30 мск до завершения мероприятий будут изменены маршруты наземного городского транспорта на улице Хачатуряна в районе Отрадное. Автобусы маршрутов М54 и 803 вместо следования по улице Хачатуряна будут двигаться по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов. Автобус С6 изменит маршрут и будет курсировать по улице Декабристов до улицы Бестужевых, а возвращаться – по прежнему маршруту. Маршрут 598 также пройдет по улице Декабристов вместо улиц Хачатуряна и Санникова.