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Два самолета МЧС со спасателями прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения

Ведомости

Два самолета МЧС России приземлились в аэропорту города Янгон (Мьянма) для ликвидации последствий разрушительного землетрясения, помощь стране будут оказывать более 100 российских спасателей, сообщает Telegram-канал ведомства.

По данным МЧС, в Мьянму прибыли 120 спасателей из аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В состав группировки вошли кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи чрезвычайного ведомства. Самолеты МЧС доставили в республику необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших, в том числе эндоскопы и акустические приборы для поиска людей в завале на глубине до 4,5 м, а также георадары и тепловизоры.

В МЧС подчеркнули, что спасатели отряда «Центроспас» готовы к работать круглосуточно одновременно на нескольких участках, помощь им будут оказывать беспилотники.

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км, эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая, население которого составляет около 1,2 млн человек. Известно уже о более 1000 погибших. Землетрясение также затронуло Бангкок, где в результате обрушения строящегося здания погибли десять человек и пропали еще около 100.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением. 28 марта два самолета МЧС России с группой спасателей были направлены в страну для ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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