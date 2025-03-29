Два самолета МЧС со спасателями прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения
Два самолета МЧС России приземлились в аэропорту города Янгон (Мьянма) для ликвидации последствий разрушительного землетрясения, помощь стране будут оказывать более 100 российских спасателей, сообщает Telegram-канал ведомства.
По данным МЧС, в Мьянму прибыли 120 спасателей из аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В состав группировки вошли кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи чрезвычайного ведомства. Самолеты МЧС доставили в республику необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших, в том числе эндоскопы и акустические приборы для поиска людей в завале на глубине до 4,5 м, а также георадары и тепловизоры.
В МЧС подчеркнули, что спасатели отряда «Центроспас» готовы к работать круглосуточно одновременно на нескольких участках, помощь им будут оказывать беспилотники.
28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км, эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая, население которого составляет около 1,2 млн человек. Известно уже о более 1000 погибших. Землетрясение также затронуло Бангкок, где в результате обрушения строящегося здания погибли десять человек и пропали еще около 100.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением. 28 марта два самолета МЧС России с группой спасателей были направлены в страну для ликвидации последствий разрушительного землетрясения.