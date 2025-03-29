Два самолета МЧС со спасателями прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения

По данным МЧС, в Мьянму прибыли 120 спасателей из аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В состав группировки вошли кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи чрезвычайного ведомства. Самолеты МЧС доставили в республику необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших, в том числе эндоскопы и акустические приборы для поиска людей в завале на глубине до 4,5 м, а также георадары и тепловизоры.