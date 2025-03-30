В Москве более 230 000 человек посетили мечети в Ураза-байрам
Более 230 000 человек посетили мечети и молитвенные помещения Москвы в Ураза-байрам. Об этом рассказал «РИА Новости» заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Константин Блаженов.
Блаженов уточнил, что по официальным данные столичные мечети посетили 208 000 человек. Люди также собирались в молитвенных помещениях, в которых действуют местные мусульманские организации. Мероприятия прошли штатно и без происшествий.
В конце февраля у мусульман начался месячный пост, который традиционно проводится в священный месяц Рамадан. Он заканчивается Ураза-байрамом. В этот день снимаются ограничения, введенные на время говения. В этом году он наступит в ночь с 30 на 31 марта.
30 марта президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам. Глава государства отметил их вклад в развитие общества и сохранение традиций. Он заметил, что Ураза-байрам символизирует стремление людей к милосердию и состраданию.