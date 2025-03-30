В Москве более 230 000 человек посетили мечети в Ураза-байрам

В конце февраля у мусульман начался месячный пост, который традиционно проводится в священный месяц Рамадан. Он заканчивается Ураза-байрамом. В этот день снимаются ограничения, введенные на время говения. В этом году он наступит в ночь с 30 на 31 марта.