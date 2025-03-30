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В Москве более 230 000 человек посетили мечети в Ураза-байрам

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Более 230 000 человек посетили мечети и молитвенные помещения Москвы в Ураза-байрам. Об этом рассказал «РИА Новости» заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Константин Блаженов.

Блаженов уточнил, что по официальным данные столичные мечети посетили 208 000 человек. Люди также собирались в молитвенных помещениях, в которых действуют местные мусульманские организации. Мероприятия прошли штатно и без происшествий.

В конце февраля у мусульман начался месячный пост, который традиционно проводится в священный месяц Рамадан. Он заканчивается Ураза-байрамом. В этот день снимаются ограничения, введенные на время говения. В этом году он наступит в ночь с 30 на 31 марта.

30 марта президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам. Глава государства отметил их вклад в развитие общества и сохранение традиций. Он заметил, что Ураза-байрам символизирует стремление людей к милосердию и состраданию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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