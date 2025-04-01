Путин учредил в России День наставника
День наставника будут отмечать в России 2 марта. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном сайте правовой информации.
В документе указано, что новый профессиональный праздник устанавливается в целях популяризации и развития института наставничества.
2 марта 2025 г. Россия впервые отметила День наставника. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении напомнил, что 2023 г. был объявлен президентом Годом педагога и наставника.