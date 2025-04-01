Умер актер сериала «След» Рашид Тугушев в возрасте 63 лет

Карьера Тугушева началась с работы ассистентом Романа Виктюка над спектаклем «Милый, сколько яду положить тебе в кофе?» в Московском областном театре. В 1988 г. он дебютировал как режиссер со спектаклем «Тьма» в театре «Современник», а уже в следующем году основал «Московский Маленький Театр». В 1990 г. – 1992 г. работал актером в Центре Мейерхольда.