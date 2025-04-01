Умер актер сериала «След» Рашид Тугушев в возрасте 63 лет
28 марта ушел из жизни российский актер театра, кино и сериалов Рашид Тугушев. Информация об этом появилась на портале «Кино-Театр.Ру».
Тугушев родился в 1961 г. С конца 1980-х начал активно сниматься в кино и на телевидении – в том числе в сериале «След», а также в проектах «Причалы», «Кодекс чести», «Марш Турецкого», «Каменская», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Молодежка» и многих других.
В 1987 г. он окончил Школу-студию МХАТ по специальности «актер драматического театра и кино», после чего прошел стажировку во ВГИКе в мастерской Сергея Соловьева под руководством Анатолия Васильева.
Карьера Тугушева началась с работы ассистентом Романа Виктюка над спектаклем «Милый, сколько яду положить тебе в кофе?» в Московском областном театре. В 1988 г. он дебютировал как режиссер со спектаклем «Тьма» в театре «Современник», а уже в следующем году основал «Московский Маленький Театр». В 1990 г. – 1992 г. работал актером в Центре Мейерхольда.