Приговор экс-совладельцу «Азбуки вкуса» Якубовскому огласят 8 апреля

Среди проектов, на которые якобы привлекали средства, назывались Азиатско-Тихоокеанский банк, сеть «Азбука вкуса» и комплекс Golden Gate. До 2016 г. инвесторам, вложившим от $800 000 до $30 млн, выплачивались проценты, но затем выплаты прекратились. Следствие пришло к выводу, что V.M.H.Y. действовал по принципу финансовой пирамиды: у холдинга не было реальных источников дохода, а выплаты обеспечивались за счет новых вкладчиков. В деле фигурируют восемь потерпевших – три физических лица и пять компаний. Общая сумма хищений составила $126 млн (4,368 млрд руб. по курсу того времени). Средства выводились за границу по фиктивным договорам займа на счета Вдовина и подконтрольных фигурантам юрлиц.