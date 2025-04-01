Приговор экс-совладельцу «Азбуки вкуса» Якубовскому огласят 8 апреля
Пресненский суд Москвы 8 апреля вынесет приговор бывшему совладельцу сети «Кофе хауз» и «Азбуки вкуса» Кириллу Якубовскому, золотопромышленнику Павлу Масловскому и предпринимателю Светлане Безруковой. Об этом сообщается в Telegram-канале бюро «Бартолиус», представляющего интересы потерпевших.
Их обвиняют в хищении $126 млн у инвесторов V.M.H.Y. Holdings Limited. Прокуратура запросила для Якубовского девять лет шесть месяцев лишения свободы и штраф более 1 млрд руб., для Масловского 9,5 лет лишения свободы с учетом ранее вынесенного приговора на 14 лет и штраф 14,7 млн руб., для Безруковой – девять лет лишения свободы и штраф 9,45 млн руб.
Следствие считает, что с 2011 по 2015 г. они в составе организованной группы похищали средства клиентов. Якубовский и Масловский были соучредителями V.M.H.Y. Holdings, а Безрукова возглавляла дочернюю компанию «ППФИН Регион». Они предлагали вкладчикам латвийского Bank M2M Europe AS (ныне Signet Bank) и российского M2M Private Bank (лишен лицензии в 2016 г.) вложиться в V.M.H.Y. Holdings, обещая 9–10% годовых в валюте.
Среди проектов, на которые якобы привлекали средства, назывались Азиатско-Тихоокеанский банк, сеть «Азбука вкуса» и комплекс Golden Gate. До 2016 г. инвесторам, вложившим от $800 000 до $30 млн, выплачивались проценты, но затем выплаты прекратились. Следствие пришло к выводу, что V.M.H.Y. действовал по принципу финансовой пирамиды: у холдинга не было реальных источников дохода, а выплаты обеспечивались за счет новых вкладчиков. В деле фигурируют восемь потерпевших – три физических лица и пять компаний. Общая сумма хищений составила $126 млн (4,368 млрд руб. по курсу того времени). Средства выводились за границу по фиктивным договорам займа на счета Вдовина и подконтрольных фигурантам юрлиц.