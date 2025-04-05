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Отечественным товарам отдадут приоритет в перечне игрушек для детсадов

Ведомости

Российским игрушкам будет отдано приоритетное место в разрабатываемом перечне игрушек для детских садов. Об этом заявил ТАСС первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

«Мы, конечно, выступаем за продвижение отечественных игрушек. Мы всегда поддерживаем игрушки, направленные на развитие ребенка», – отметил Бугаев.

По его словам, вся воспитательная деятельность Минпросвещения направлена прежде всего на то, чтобы привить ребенку отечественные традиционные духовно-нравственные ценности. Для этого применяются разные методики, включая игровые.

4 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что перечень игрушек, поставляемых в детские сады, нуждается в утверждении. Кравцов указал, что на полках магазинов до сих пор есть игрушки, формирующие ценности, которые противоречат традиционным российским. Министр указал на необходимость законодательного закрепления процедуры экспертизы игрушек. Минпросвещения готово проводить ее.

️Перечень игрушек для детсадов планируется утвердить в рамках стратегии образования, над которой работают власти. В том числе, речь идет о новой стратегии образования до 2036 г., о которой «Ведомости» писали в феврале. Согласно документу, учителям планируется повысить зарплаты, а детей воспитать по единой патриотической программе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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