Отечественным товарам отдадут приоритет в перечне игрушек для детсадов

️Перечень игрушек для детсадов планируется утвердить в рамках стратегии образования, над которой работают власти. В том числе, речь идет о новой стратегии образования до 2036 г., о которой «Ведомости» писали в феврале. Согласно документу, учителям планируется повысить зарплаты, а детей воспитать по единой патриотической программе.