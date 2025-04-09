ГД приняла проект о повышении квалификации педагогов только в госучреждениях

ГД приняла проект о повышении квалификации педагогов только в госучрежденияхВ частности, речь об организациях на территории «Сириуса» и «Сколково»
Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому педагоги смогут проходить курсы повышения квалификации только в госучреждениях. Документ опубликован в думской электронной базе.
Проект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 11 февраля вице-спикером Госдумы Петром Толстым, председателем комитета по просвещению Ириной Белых и первым зампредседателя комитета по науке и высшему образованию Александром Мажугой. Согласно пояснительной записке, педагоги смогут проходить курсы повышения квалификации исключительно в государственных и муниципальных учреждениях. В частности, речь об образовательных организациях, расположенных в «Сириусе», в инновационном центре «Сколково» и на территориях других научно-технологических инновационных центров.
Кроме того, по направлению работодателя педагоги могут повысить квалификацию исключительно по профилю педагогической деятельности. Чтобы получить новую квалификацию в сфере педагогической деятельности или управления образовательными организациями потребуется пройти процедуру профпереподготовку.
В первом чтении законопроект был принят 18 марта. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 г. Проект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 11 февраля вице-спикером Госдумы Петром Толстым, председателем комитета по просвещению Ириной Белых и первым зампредседателя комитета по науке и высшему образованию Александром Мажугой.