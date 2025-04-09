Спецборты МЧС доставили в Мьянму еще 59 тонн гумпомощи

С 28 марта группа специалистов работала в Мандалае, одном из наиболее пострадавших районов. Для доставки более 260 человек, включая спасателей, медиков, кинологов и психологов, было задействовано пять самолетов Ил-76. На месте были развернуты полевой лагерь и аэромобильный госпиталь. В первый день операции спасателям удалось спасти беременную женщину из-под завалов. За время работы команда обследовала 88 разрушенных зданий общей площадью свыше 129 000 кв. м.