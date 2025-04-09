Спецборты МЧС доставили в Мьянму еще 59 тонн гумпомощи
Два спецборта МЧС России доставили в Мьянму, пострадавшую от землетрясения, гуманитарный груз общим весом более 59 т. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В пострадавший регион передали передвижные электростанции, палатки и одеяла, а также предметы первой необходимости», – пояснили в МЧС.
До этого министр МЧС РФ Александр Куренков поручил начать поэтапный вывод российских спасателей из Мьянмы.
С 28 марта группа специалистов работала в Мандалае, одном из наиболее пострадавших районов. Для доставки более 260 человек, включая спасателей, медиков, кинологов и психологов, было задействовано пять самолетов Ил-76. На месте были развернуты полевой лагерь и аэромобильный госпиталь. В первый день операции спасателям удалось спасти беременную женщину из-под завалов. За время работы команда обследовала 88 разрушенных зданий общей площадью свыше 129 000 кв. м.
Врачи аэромобильного госпиталя оказали помощь 330 пострадавшим и выполнили более 60 хирургических операций. Ранее два рейса МЧС уже доставили в страну 67 т гумпомощи.