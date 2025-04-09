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Спецборты МЧС доставили в Мьянму еще 59 тонн гумпомощи

Ведомости

Два спецборта МЧС России доставили в Мьянму, пострадавшую от землетрясения, гуманитарный груз общим весом более 59 т. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В пострадавший регион передали передвижные электростанции, палатки и одеяла, а также предметы первой необходимости», – пояснили в МЧС.

До этого министр МЧС РФ Александр Куренков поручил начать поэтапный вывод российских спасателей из Мьянмы.

С 28 марта группа специалистов работала в Мандалае, одном из наиболее пострадавших районов. Для доставки более 260 человек, включая спасателей, медиков, кинологов и психологов, было задействовано пять самолетов Ил-76. На месте были развернуты полевой лагерь и аэромобильный госпиталь. В первый день операции спасателям удалось спасти беременную женщину из-под завалов. За время работы команда обследовала 88 разрушенных зданий общей площадью свыше 129 000 кв. м.

Врачи аэромобильного госпиталя оказали помощь 330 пострадавшим и выполнили более 60 хирургических операций. Ранее два рейса МЧС уже доставили в страну 67 т гумпомощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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