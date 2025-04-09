Глава МЧС России поручил начать вывод спасателей из Мьянмы
Глава МЧС России Александр Куренков отдал распоряжение о начале поэтапного вывода российских спасателей из Мьянмы, где они участвовали в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Российские спасатели работали в Мандалае – одном из наиболее пострадавших районов страны. С 28 марта пять самолетов Ил-76 доставили в зону бедствия более 260 человек, включая спасателей, медиков, кинологов и психологов. На месте были развернуты полевой лагерь и аэромобильный госпиталь. В первый день операции спасателям удалось вызволить из-под завалов беременную женщину. За время работы команда обследовала 88 разрушенных зданий общей площадью более 129 000 кв. м.
В аэромобильном госпитале врачи оказали помощь 330 пострадавшим и провели более 60 хирургических операций. Психологи ведомства также взаимодействовали с местным населением, помогая справиться с последствиями трагедии. Дополнительно два рейса МЧС доставили в Мьянму 67 т гуманитарной помощи: палатки, электростанции и продукты питания. Спасатели готовы отправить еще два борта с гумпомощью для населения.
«Условия работы нашего сводного отряда очень сложные – 40-градусная жара и тропический климат. Учитывая, что активная фаза поисково-спасательных работ завершается, поручаю подготовить предложения по поэтапному выводу группировки», – сказал Куренков.
Глава МЧС поблагодарил всех участников операции за профессионализм и самоотверженность. Он поручил подготовить предложения по награждению отличившихся участников ведомственными наградами МЧС России.
Сильное землетрясение произошло в регионе 28 марта. Сообщалось, что эпицентр подземных толчков находился в непосредственной близости от города Мандалай. По данным на 6 апреля, стихийное бедствие привело к гибели около 3500 человек.