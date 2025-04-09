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Глава МЧС России поручил начать вывод спасателей из Мьянмы

Ведомости

Глава МЧС России Александр Куренков отдал распоряжение о начале поэтапного вывода российских спасателей из Мьянмы, где они участвовали в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Российские спасатели работали в Мандалае – одном из наиболее пострадавших районов страны. С 28 марта пять самолетов Ил-76 доставили в зону бедствия более 260 человек, включая спасателей, медиков, кинологов и психологов. На месте были развернуты полевой лагерь и аэромобильный госпиталь. В первый день операции спасателям удалось вызволить из-под завалов беременную женщину. За время работы команда обследовала 88 разрушенных зданий общей площадью более 129 000 кв. м.

В аэромобильном госпитале врачи оказали помощь 330 пострадавшим и провели более 60 хирургических операций. Психологи ведомства также взаимодействовали с местным населением, помогая справиться с последствиями трагедии. Дополнительно два рейса МЧС доставили в Мьянму 67 т гуманитарной помощи: палатки, электростанции и продукты питания. Спасатели готовы отправить еще два борта с гумпомощью для населения.

«Условия работы нашего сводного отряда очень сложные – 40-градусная жара и тропический климат. Учитывая, что активная фаза поисково-спасательных работ завершается, поручаю подготовить предложения по поэтапному выводу группировки», – сказал Куренков.

Глава МЧС поблагодарил всех участников операции за профессионализм и самоотверженность. Он поручил подготовить предложения по награждению отличившихся участников ведомственными наградами МЧС России.

Сильное землетрясение произошло в регионе 28 марта. Сообщалось, что эпицентр подземных толчков находился в непосредственной близости от города Мандалай. По данным на 6 апреля, стихийное бедствие привело к гибели около 3500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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