Глава МЧС России поручил начать вывод спасателей из Мьянмы

Российские спасатели работали в Мандалае – одном из наиболее пострадавших районов страны. С 28 марта пять самолетов Ил-76 доставили в зону бедствия более 260 человек, включая спасателей, медиков, кинологов и психологов. На месте были развернуты полевой лагерь и аэромобильный госпиталь. В первый день операции спасателям удалось вызволить из-под завалов беременную женщину. За время работы команда обследовала 88 разрушенных зданий общей площадью более 129 000 кв. м.