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Росавиация временно ограничила работу аэропорта Внуково

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Росавиация объявила о временном ограничении работы московского аэропорта Внуково и воздушной гавани «Грабцево» в Калуге. Об этом в 23:00 сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

На данный момент оба аэропорта не принимают и не отправляют рейсы. По информации Росавиации, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов предпринимают все необходимые шаги для обеспечения безопасности полетов, что остается главным приоритетом.

9 апреля аналогичные ограничения действовали в ночные и утренние часы в аэропортах Ульяновска, Саратова, Владикавказа, Грозного и Волгограда.

Прошлой ночью силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотников. Среди целей оказались восемь дронов, нацеленных на компрессорную станцию на Кубани, которая обслуживает «Турецкий поток». Все БПЛА были сбиты, и, по данным военных, объект не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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