Росавиация временно ограничила работу аэропорта Внуково
Росавиация объявила о временном ограничении работы московского аэропорта Внуково и воздушной гавани «Грабцево» в Калуге. Об этом в 23:00 сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
На данный момент оба аэропорта не принимают и не отправляют рейсы. По информации Росавиации, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов предпринимают все необходимые шаги для обеспечения безопасности полетов, что остается главным приоритетом.
9 апреля аналогичные ограничения действовали в ночные и утренние часы в аэропортах Ульяновска, Саратова, Владикавказа, Грозного и Волгограда.
Прошлой ночью силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотников. Среди целей оказались восемь дронов, нацеленных на компрессорную станцию на Кубани, которая обслуживает «Турецкий поток». Все БПЛА были сбиты, и, по данным военных, объект не пострадал.