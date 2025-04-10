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В Московском зоопарке расследуют обстоятельства гибели сотрудника от укуса змеи

Ведомости

В Московском зоопарке проводится служебное расследование в связи с гибелью сотрудника после укуса ядовитой африканской змеи во время ее кормления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зоопарк.

На место происшествия были сразу вызваны три бригады скорой медицинской помощи. Спасти пострадавшего не удалось. В зоопарке выразили готовность оказать необходимую помощь родственникам погибшего.

По данным Telegram-канала Baza, противоядия от укуса африканской подвязочной змеи, которая укусила мужчину, не существует, но ее яд не слишком токсичен и люди могут выжить после укуса. У пострадавшего сотрудника зоопарка же началась острая аллергическая реакция. Источники канала уточнили, что в момент укуса с мужчиной был его помощник. Коллеги сразу вызвали пострадавшему скорую, но он скончался буквально в течение пяти минут от анафилактического шока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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