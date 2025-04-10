В Московском зоопарке расследуют обстоятельства гибели сотрудника от укуса змеи

По данным Telegram-канала Baza, противоядия от укуса африканской подвязочной змеи, которая укусила мужчину, не существует, но ее яд не слишком токсичен и люди могут выжить после укуса. У пострадавшего сотрудника зоопарка же началась острая аллергическая реакция. Источники канала уточнили, что в момент укуса с мужчиной был его помощник. Коллеги сразу вызвали пострадавшему скорую, но он скончался буквально в течение пяти минут от анафилактического шока.