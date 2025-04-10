В Московском зоопарке расследуют обстоятельства гибели сотрудника от укуса змеи
В Московском зоопарке проводится служебное расследование в связи с гибелью сотрудника после укуса ядовитой африканской змеи во время ее кормления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зоопарк.
На место происшествия были сразу вызваны три бригады скорой медицинской помощи. Спасти пострадавшего не удалось. В зоопарке выразили готовность оказать необходимую помощь родственникам погибшего.
По данным Telegram-канала Baza, противоядия от укуса африканской подвязочной змеи, которая укусила мужчину, не существует, но ее яд не слишком токсичен и люди могут выжить после укуса. У пострадавшего сотрудника зоопарка же началась острая аллергическая реакция. Источники канала уточнили, что в момент укуса с мужчиной был его помощник. Коллеги сразу вызвали пострадавшему скорую, но он скончался буквально в течение пяти минут от анафилактического шока.