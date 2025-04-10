«Аэрофлот» опроверг информацию об отказе двигателя на рейсе Москва – Денпасар

В «Аэрофлоте» рассказали, что командир самолета принял решение о возврате судна в аэропорт в соответствии с правилами безопасности. Причиной такого решения стало срабатывание индикации работы одной из систем самолета. Уточняется, что она не была связана с двигателями. Посадка была выполнена в штатном режиме в 18:10 мск.