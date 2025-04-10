«Аэрофлот» опроверг информацию об отказе двигателя на рейсе Москва – Денпасар
Информация об отказе двигателя на пассажирском самолете SU296, который выполнял рейс Москва – Денпасар, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Telegram-канале авиакомпании «Аэрофлот».
В «Аэрофлоте» рассказали, что командир самолета принял решение о возврате судна в аэропорт в соответствии с правилами безопасности. Причиной такого решения стало срабатывание индикации работы одной из систем самолета. Уточняется, что она не была связана с двигателями. Посадка была выполнена в штатном режиме в 18:10 мск.
В связи со случившимся потребуется дополнительная техническая проверка воздушного судна, сообщили в авиакомпании. Рейс будет проведен на резервном самолете. Планируемое время вылета – 20:30 мск.
10 апреля ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что самолет вернулся в «Шереметьево» в связи с возникшей в полете неисправностью электросистемы правого двигателя.