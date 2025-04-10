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«Аэрофлот» опроверг информацию об отказе двигателя на рейсе Москва – Денпасар

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Информация об отказе двигателя на пассажирском самолете SU296, который выполнял рейс Москва – Денпасар, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Telegram-канале авиакомпании «Аэрофлот».

В «Аэрофлоте» рассказали, что командир самолета принял решение о возврате судна в аэропорт в соответствии с правилами безопасности. Причиной такого решения стало срабатывание индикации работы одной из систем самолета. Уточняется, что она не была связана с двигателями. Посадка была выполнена в штатном режиме в 18:10 мск.

В связи со случившимся потребуется дополнительная техническая проверка воздушного судна, сообщили в авиакомпании. Рейс будет проведен на резервном самолете. Планируемое время вылета – 20:30 мск.

10 апреля ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что самолет вернулся в «Шереметьево» в связи с возникшей в полете неисправностью электросистемы правого двигателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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