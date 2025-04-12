Умер кинокритик Юрий Гладильщиков
Кинокритик и публицист Юрий Гладильщиков умер на 64-м году жизни. Об этом в Telegram сообщила его дочь Анастасия Гладильщикова.
«7 апреля умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков. Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», – говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется.
Гладильщиков родом из Краснодара. В 1983 г. окончил факультет журналистики МГУ. В 1986-1991 гг. заведовал отделом искусства в «Литературной газете» и вел телепередачу «Кинопанорама». Сотрудничал со многими изданиями, в том числе «Ведомостями», «Московским комсомольцем», «Известиями», Forbes и др.
В 2008 г. выпустил книгу «Справочник грез» – путеводитель по современному кино с обзором 240 фильмов. Награжден почетной медалью Каннского фестиваля за заслуги перед кинематографом, является обладателем кинопремии «Золотой овен».