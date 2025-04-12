Умер кинокритик Юрий Гладильщиков

Гладильщиков родом из Краснодара. В 1983 г. окончил факультет журналистики МГУ. В 1986-1991 гг. заведовал отделом искусства в «Литературной газете» и вел телепередачу «Кинопанорама». Сотрудничал со многими изданиями, в том числе «Ведомостями», «Московским комсомольцем», «Известиями», Forbes и др.