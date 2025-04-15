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Мосгорсуд прекратил дело о дискредитации ВС РФ против комика Данилы Поперечного

Ведомости

Московский городской суд прекратил административное дело о дискредитации российской армии в отношении комика Данилы Поперечного из-за отсутствия состава правонарушения, следует из данных картотеки.

Дело было завершено 14 апреля.

«Результат рассмотрения: отменить постановление (решение), дело прекратить», – говорится в судебных материалах.

Протокол против Поперечного был составлен по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП и зарегистрирован в суде 10 марта.

В ноябре 2024 г. Тверской районный суд Москвы оштрафовал Поперечного на 50 000 руб. по административному делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Повод для составления протокола не раскрывался.

Поперечный осудил проведение Россией спецоперации на Украине. В марте 2022 г. он уехал из России, а в июне 2024 г. Минюст объявил его иноагентом. Комик обжаловал это решение в суде, но суд отказал в удовлетворении иска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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