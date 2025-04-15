Мосгорсуд прекратил дело о дискредитации ВС РФ против комика Данилы Поперечного
Московский городской суд прекратил административное дело о дискредитации российской армии в отношении комика Данилы Поперечного из-за отсутствия состава правонарушения, следует из данных картотеки.
Дело было завершено 14 апреля.
«Результат рассмотрения: отменить постановление (решение), дело прекратить», – говорится в судебных материалах.
Протокол против Поперечного был составлен по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП и зарегистрирован в суде 10 марта.
В ноябре 2024 г. Тверской районный суд Москвы оштрафовал Поперечного на 50 000 руб. по административному делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Повод для составления протокола не раскрывался.
Поперечный осудил проведение Россией спецоперации на Украине. В марте 2022 г. он уехал из России, а в июне 2024 г. Минюст объявил его иноагентом. Комик обжаловал это решение в суде, но суд отказал в удовлетворении иска.