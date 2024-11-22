Суд оштрафовал комика Поперечного по делу о дискредитации ВС России

Поперечный осудил проведение российской спецоперации на Украине и в марте 2023 г. покинул РФ. В июне 2024 г. Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Он обжаловал это решение в суде. Представитель Поперечного заявила, что блогер не осуществляет политическую деятельность, не согласен с внесением в реестр иноагентов и считает его незаконным и необоснованным. Суд отказал в удовлетворении иска.