Суд оштрафовал комика Поперечного по делу о дискредитации ВС России
Тверской районный суд Москвы оштрафовал комика Данилу Поперечного
Суд признал 30-летнего Поперечного виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Что стало поводом для составления протокола, не уточняется. Суд назначил комику максимальный размер штрафа, который предусматривает эта часть для физических лиц, – 50 000 руб.
Поперечный осудил проведение российской спецоперации на Украине и в марте 2023 г. покинул РФ. В июне 2024 г. Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Он обжаловал это решение в суде. Представитель Поперечного заявила, что блогер не осуществляет политическую деятельность, не согласен с внесением в реестр иноагентов и считает его незаконным и необоснованным. Суд отказал в удовлетворении иска.