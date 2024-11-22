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Суд оштрафовал комика Поперечного по делу о дискредитации ВС России

Ведомости

Тверской районный суд Москвы оштрафовал комика Данилу Поперечного (считается в России иноагентом) на 50 000 руб. по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал 30-летнего Поперечного виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Что стало поводом для составления протокола, не уточняется. Суд назначил комику максимальный размер штрафа, который предусматривает эта часть для физических лиц, – 50 000 руб.

Поперечный осудил проведение российской спецоперации на Украине и в марте 2023 г. покинул РФ. В июне 2024 г. Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Он обжаловал это решение в суде. Представитель Поперечного заявила, что блогер не осуществляет политическую деятельность, не согласен с внесением в реестр иноагентов и считает его незаконным и необоснованным. Суд отказал в удовлетворении иска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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