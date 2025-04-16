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На 91-м году жизни скончалась актриса «Ленкома» Нина Горшкова

Ведомости

После продолжительной болезни ушла из жизни актриса Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова, ей было 90 лет. Об этом сообщили Telegram-канале театра.

«Память о Нине Павловне будет жить в наших сердцах, спектаклях и каждом уголке этого театра, который она так любила», – говорится в сообщении.

«Ленком»
«Ленком»

Актриса родилась в 1934 г. в Москве. Она обучалась в Театральном училище им. Щукина, а в 1961 г. была зачислена в коллектив «Ленкома». Она известна благодаря ролям в спектаклях «Ночное чудо», «Автоград XXI», «Ромул Великий», «Бременские музыканты» и др. Последней ролью актрисы стала Берта в «Поминальной молитве».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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