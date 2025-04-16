На 91-м году жизни скончалась актриса «Ленкома» Нина Горшкова
После продолжительной болезни ушла из жизни актриса Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова, ей было 90 лет. Об этом сообщили Telegram-канале театра.
«Память о Нине Павловне будет жить в наших сердцах, спектаклях и каждом уголке этого театра, который она так любила», – говорится в сообщении.
Актриса родилась в 1934 г. в Москве. Она обучалась в Театральном училище им. Щукина, а в 1961 г. была зачислена в коллектив «Ленкома». Она известна благодаря ролям в спектаклях «Ночное чудо», «Автоград XXI», «Ромул Великий», «Бременские музыканты» и др. Последней ролью актрисы стала Берта в «Поминальной молитве».