На 91-м году жизни скончалась актриса «Ленкома» Нина Горшкова

Актриса родилась в 1934 г. в Москве. Она обучалась в Театральном училище им. Щукина, а в 1961 г. была зачислена в коллектив «Ленкома». Она известна благодаря ролям в спектаклях «Ночное чудо», «Автоград XXI», «Ромул Великий», «Бременские музыканты» и др. Последней ролью актрисы стала Берта в «Поминальной молитве».