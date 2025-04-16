В Москве побит температурный рекорд 1920 года

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1920 г. Тогда температура достигла плюс 21 градуса. Синоптик пояснил, что точное значение нового достижения станет известно после 21:00 после снятия показаний с максимальных термометров. При этом 16 апреля уже стало самым теплым днем в Москве с начала 2025 г.