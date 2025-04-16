В Москве побит температурный рекорд 1920 года
В Москве обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. К 14:00 мск температура воздуха в столице достигла отметки в плюс 21,2 градуса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Это 16 апреля в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой», – отметил Леус.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1920 г. Тогда температура достигла плюс 21 градуса. Синоптик пояснил, что точное значение нового достижения станет известно после 21:00 после снятия показаний с максимальных термометров. При этом 16 апреля уже стало самым теплым днем в Москве с начала 2025 г.