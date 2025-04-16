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На 75-м году жизни умер озвучивавший Траволту и Уиллиса актер Владимир Герасимов

Ведомости

На 75-м году жизни скончался актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов. Об этом сообщили в Telegram-канале объединения «Русский дубляж».

Герасимов родился 31 августа 1950 г. в Москве, окончил Театральный институт имени Щукина. В кино дебютировал еще в студенчестве, сыграв в военной эпопее «Освобождение». Зрителям он запомнился по ролям Юры в «Последнем лете детства», сержанта Мятникова в «Аты-баты, шли солдаты...» и лейтенанта Матушкина в «Задаче с тремя неизвестными».

Однако наибольшую популярность Герасимову принесла работа в дубляже. Его голосом говорили Брюс Уиллис в «Неудержимых» и «РЭД 2», Джон Траволта в «Из Парижа с любовью» и «Базе Клейтон». Он также подарил голос дяде Стэну в мультсериале «Гравити Фолз» и выступал режиссером дубляжа таких сериалов, как «Игра престолов», «Сверхъестественное» и «Спартак: Кровь и песок». В 2000-х гг. артист вновь активно снимался, появившись в популярных российских сериалах «Дальнобойщики», «Мент в законе» и «Охота на гения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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