На 75-м году жизни умер озвучивавший Траволту и Уиллиса актер Владимир Герасимов
На 75-м году жизни скончался актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов. Об этом сообщили в Telegram-канале объединения «Русский дубляж».
Герасимов родился 31 августа 1950 г. в Москве, окончил Театральный институт имени Щукина. В кино дебютировал еще в студенчестве, сыграв в военной эпопее «Освобождение». Зрителям он запомнился по ролям Юры в «Последнем лете детства», сержанта Мятникова в «Аты-баты, шли солдаты...» и лейтенанта Матушкина в «Задаче с тремя неизвестными».
Однако наибольшую популярность Герасимову принесла работа в дубляже. Его голосом говорили Брюс Уиллис в «Неудержимых» и «РЭД 2», Джон Траволта в «Из Парижа с любовью» и «Базе Клейтон». Он также подарил голос дяде Стэну в мультсериале «Гравити Фолз» и выступал режиссером дубляжа таких сериалов, как «Игра престолов», «Сверхъестественное» и «Спартак: Кровь и песок». В 2000-х гг. артист вновь активно снимался, появившись в популярных российских сериалах «Дальнобойщики», «Мент в законе» и «Охота на гения».