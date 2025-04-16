На 75-м году жизни умер озвучивавший Траволту и Уиллиса актер Владимир Герасимов

Однако наибольшую популярность Герасимову принесла работа в дубляже. Его голосом говорили Брюс Уиллис в «Неудержимых» и «РЭД 2», Джон Траволта в «Из Парижа с любовью» и «Базе Клейтон». Он также подарил голос дяде Стэну в мультсериале «Гравити Фолз» и выступал режиссером дубляжа таких сериалов, как «Игра престолов», «Сверхъестественное» и «Спартак: Кровь и песок». В 2000-х гг. артист вновь активно снимался, появившись в популярных российских сериалах «Дальнобойщики», «Мент в законе» и «Охота на гения».