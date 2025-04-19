В Казахстане перевернулся микроавтобус с детской футбольной командой

Авария произошла 18 апреля на автодороге «Астана – Ерейментау – Шидерты», дети ехали из Павлодара в Астану на спортивные соревнования. По данным полиции, в салоне микроавтобуса Mercedes находились 16 детей от 14 до 16 лет и их тренер, который погиб на месте происшествия. В департаменте уточнили, что транспорт опрокинулся после попытки водителя обогнать грузовой автомобиль.