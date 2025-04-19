В Казахстане перевернулся микроавтобус с детской футбольной командой
Тренер детской футбольной команды погиб в результате аварии в Акмолинской области Казахстана, детей доставили в больницу, сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Авария произошла 18 апреля на автодороге «Астана – Ерейментау – Шидерты», дети ехали из Павлодара в Астану на спортивные соревнования. По данным полиции, в салоне микроавтобуса Mercedes находились 16 детей от 14 до 16 лет и их тренер, который погиб на месте происшествия. В департаменте уточнили, что транспорт опрокинулся после попытки водителя обогнать грузовой автомобиль.
Детей доставили в медучреждение, возбуждено уголовное дело, пишет «КазТАГ». Правоохранители добавили, что руководство частной спортивной школы, которое организовало поездку, не уведомило о ней полицию. Из-за этого патрульные наряды не сопровождали автобус.
В декабре прошлого года в Кыштымском районе Челябинской области в ДТП также попал автобус с детской спортивной командой. Автобус с детьми 12–13 лет съехал в кювет недалеко от Кыштыма на участке дороги Миасс – Тюбук. В результате аварии пострадали четыре человека.