В Канаде произошел пожар в музее культурного наследия Украины
Представляющее собой музей под открытым небом село находится в 80 км к востоку от города Эдмонтон. Пожар затронул туристический центр деревни и позже распространился на северную сторону Шоссе 16.
«На фотографиях, опубликованных Королевской канадской конной полицией, запечатлен значительный ущерб, нанесенный украинской деревне культурного наследия: по крайней мере одно здание превратилось в руины», – говорится в сообщении.
Полиция расследует, что стало причиной пожара. Сейчас известно, что пожар в деревне начался с возгорания травы в этом районе.
Музей демонстрирует быт первых украинских переселенцев Канады периода 1892-1930 гг. На территории воссозданы дома той эпохи, а на территории находятся актеры в тематической одежде.