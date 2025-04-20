Патриарх Кирилл призвал молиться за мир на территории «исторической» Руси
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своем пасхальном обращении призвал молиться за мир на «просторах исторической Руси». Видеообращение опубликовал ТАСС.
«Будем молиться и трудиться, чтобы и на просторах исторической Руси установился справедливый и прочный мир. И чтобы никакие силы не смогли разрушить духовного единства народа, обретшего благодать в киевской купели крещения», – сказал он.
Он также поздравил всех христиан с Пасхой. Патриарх подчеркнул, что в отличии от людских побед, которые могут кого-то радовать, кого-то огорчать, «Христова победа универсальна» и объединяет.