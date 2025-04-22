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Минобороны хочет взыскать 13 млрд рублей с производителя радиоэлектроники

Ведомости

Министерство обороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск на 13,005 млрд руб. к производителю радиоэлектронных подсистем ПАО «Научно-производственное предприятие "Импульс"». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, суд пока не принял заявление к производству.

ПАО «НПП "Импульс" - предприятие, занимающееся разработкой радиоэлектронных подсистем и приборов для заказчиков, а также внедрением их в производство на своих компактных производственных мощностях с применением аутсорсинга по ряду специализированных технологических процессов и комплектующих.

15 апреля «РИА Новости» писало, что Минобороны подало более 20 исков к своим крупным подрядчикам на общую сумму, превышающую 31,1 млрд руб. В частности, 13 исков было предъявлено к ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС), общая сумма требований составила более 13,6 млрд руб. К ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» оборонное ведомство подало семь исков более чем на 10,9 млрд руб. АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» стало ответчиком по двум искам на 5,3 млрд руб., а АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) – по трем заявлениям на общую сумму около 1,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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