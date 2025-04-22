Минобороны хочет взыскать 13 млрд рублей с производителя радиоэлектроники

15 апреля «РИА Новости» писало, что Минобороны подало более 20 исков к своим крупным подрядчикам на общую сумму, превышающую 31,1 млрд руб. В частности, 13 исков было предъявлено к ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС), общая сумма требований составила более 13,6 млрд руб. К ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» оборонное ведомство подало семь исков более чем на 10,9 млрд руб. АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» стало ответчиком по двум искам на 5,3 млрд руб., а АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) – по трем заявлениям на общую сумму около 1,3 млрд руб.