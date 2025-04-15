Минобороны РФ подало более 20 исков к подрядчикам на 31,1 млрд рублей
Министерство обороны России подало в столичный арбитражный суд свыше 20 исков к своим крупным подрядчикам на общую сумму более 31,1 млрд руб. Основания исков не раскрываются, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы инстанции.
Оборонное ведомство предъявило 13 исков к ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС), общая сумма требований превышает 13,6 млрд руб. К ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» подано семь исков более чем на 10,9 млрд руб. АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» стало ответчиком по двум искам на 5,3 млрд руб., а АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) – по трем заявлениям на общую сумму около 1,3 млрд руб.
В суд иски поступили 4 апреля, они еще не приняты к рассмотрению.
3 апреля «РИА Новости» писало, что Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск с просьбой взыскать с АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» свыше 390 млн руб. Основания требований не разглашались. Ранее, 31 марта, ТАСС сообщал о нескольких исках оборонного ведомства к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на общую сумму 90,4 млн руб.
12 марта Арбитражный суд удовлетворил иск Минобороны к Конструкторскому бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова (КБП, входит в состав холдинга «НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). Министерство взыскало с предприятия неустойку в 7,8 млрд руб., оспорив исполнение договора поставки.