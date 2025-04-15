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Минобороны РФ подало более 20 исков к подрядчикам на 31,1 млрд рублей

Ведомости

Министерство обороны России подало в столичный арбитражный суд свыше 20 исков к своим крупным подрядчикам на общую сумму более 31,1 млрд руб. Основания исков не раскрываются, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы инстанции.

Оборонное ведомство предъявило 13 исков к ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС), общая сумма требований превышает 13,6 млрд руб. К ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» подано семь исков более чем на 10,9 млрд руб. АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» стало ответчиком по двум искам на 5,3 млрд руб., а АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) – по трем заявлениям на общую сумму около 1,3 млрд руб.

В суд иски поступили 4 апреля, они еще не приняты к рассмотрению.

3 апреля «РИА Новости» писало, что Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск с просьбой взыскать с АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» свыше 390 млн руб. Основания требований не разглашались. Ранее, 31 марта, ТАСС сообщал о нескольких исках оборонного ведомства к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на общую сумму 90,4 млн руб.

12 марта Арбитражный суд удовлетворил иск Минобороны к Конструкторскому бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова (КБП, входит в состав холдинга «НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). Министерство взыскало с предприятия неустойку в 7,8 млрд руб., оспорив исполнение договора поставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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