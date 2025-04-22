Суд приговорил бизнесмена Зимина к 9 годам по делу об акциях BelkaCar

В июне 2024 г. суд вынес обвинительный приговор гендиректору компании Singular СIS Ральфу Новаку и инвестиционному директору фонда Winterberg Group Ильнуру Азмуханову, которые также проходят по данному делу. Судья признала их виновными в двух эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК. Новаку назначено наказание в виде пяти лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 руб. Азмуханов получил на год меньше и штраф в размере 500 000 руб.