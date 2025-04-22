Суд приговорил бизнесмена Зимина к 9 годам по делу об акциях BelkaCar
Преображенский суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии сына основателя «Вымпелкома», бизнесмена Бориса Зимина (считается в России иноагентом) по делу о хищении 52,4% акций фирмы каршеринга BelkaCar в 2017 г. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Зимин будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок в два года. Кроме того, ему назначен штраф в 1 млн руб. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего гражданина Германии Бенедикта Соботки на сумму причиненного ущерба.
Уголовное дело было рассмотрено в общем порядке в отсутствие Зимина, поскольку он «скрылся от правоохранительных органов». Сейчас обвиняемый объявлен международный розыск.
Речь в уголовном деле идет об организации хищения 52,4% акций одной из крупнейших в России фирм каршеринга – BelkaCar – в 2017 г. По версии следствия, Зимин «путем обмана Соботки, выразившегося в умолчании истинных фактов и преступном намерении», совершил сделку по отчуждению более 50% простых акций компании BelkaCar Ltd. на сумму более 1 млн руб. в пользу подконтрольной им компании, тем самым фактически их похитив.
В июне 2024 г. суд вынес обвинительный приговор гендиректору компании Singular СIS Ральфу Новаку и инвестиционному директору фонда Winterberg Group Ильнуру Азмуханову, которые также проходят по данному делу. Судья признала их виновными в двух эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК. Новаку назначено наказание в виде пяти лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 руб. Азмуханов получил на год меньше и штраф в размере 500 000 руб.