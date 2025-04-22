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Суд приговорил бизнесмена Зимина к 9 годам по делу об акциях BelkaCar

Ведомости

Преображенский суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии сына основателя «Вымпелкома», бизнесмена Бориса Зимина (считается в России иноагентом) по делу о хищении 52,4% акций фирмы каршеринга BelkaCar в 2017 г. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Зимин будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок в два года. Кроме того, ему назначен штраф в 1 млн руб. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего гражданина Германии Бенедикта Соботки на сумму причиненного ущерба.

Уголовное дело было рассмотрено в общем порядке в отсутствие Зимина, поскольку он «скрылся от правоохранительных органов». Сейчас обвиняемый объявлен международный розыск.

Речь в уголовном деле идет об организации хищения 52,4% акций одной из крупнейших в России фирм каршеринга – BelkaCar – в 2017 г. По версии следствия, Зимин «путем обмана Соботки, выразившегося в умолчании истинных фактов и преступном намерении», совершил сделку по отчуждению более 50% простых акций компании BelkaCar Ltd. на сумму более 1 млн руб. в пользу подконтрольной им компании, тем самым фактически их похитив.

В июне 2024 г. суд вынес обвинительный приговор гендиректору компании Singular СIS Ральфу Новаку и инвестиционному директору фонда Winterberg Group Ильнуру Азмуханову, которые также проходят по данному делу. Судья признала их виновными в двух эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК. Новаку назначено наказание в виде пяти лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 руб. Азмуханов получил на год меньше и штраф в размере 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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