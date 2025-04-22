Больше половины регионов ЦФО приняли законы в поддержку ответственного бизнеса

В 2020 г. Минэкономразвития России выпустило брошюру с краткими рекомендациями по ответственному ведению бизнеса. Согласно им, данное определение означает стандарты, которые предполагают полное соблюдение законодательства в области прав человека, настроены на экологическую повестку и обеспечение качественных условий труда для сотрудников. Ответственный инвестор поддерживает условия соблюдения конкуренции, не нарушает налоговое и антикоррупционное законодательство, а также способствует развитию науки и техники. Это ряд добровольных правил, лучших практик и рекомендаций, которые согласованы на международном уровне.