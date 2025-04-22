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Больше половины регионов ЦФО приняли законы в поддержку ответственного бизнеса

Ведомости

В 13 из 18 регионов Центрального федерального округа (ЦФО) приняты законы, направленные на поддержку ответственного предпринимательства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Смоленской области. Такое заявление было сделано по итогам рабочей поездки полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева в регион.

Отмечается, что все регионы, внедрившие подобные меры, занимают высокие позиции в ЭКГ-рейтинге – системе комплексной оценки «здоровья» деловой среды. В ходе совещания Щеголев подчеркнул, что многие предприниматели в рамках ответственного предпринимательства не только обеспечивают сотрудников достойной зарплатой, но и предоставляют социальные гарантии, участвуют в благотворительности и заботятся о развитии территорий. По его словам, государство должно создавать условия для поддержки таких компаний.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин напомнил, что в регионе соответствующий закон был принят в 2024 г. Он отметил важность формирования системы поощрений для компаний, инвестирующих в технологии, кадры, экологию и социальные программы.

В 2020 г. Минэкономразвития России выпустило брошюру с краткими рекомендациями по ответственному ведению бизнеса. Согласно им, данное определение означает стандарты, которые предполагают полное соблюдение законодательства в области прав человека, настроены на экологическую повестку и обеспечение качественных условий труда для сотрудников. Ответственный инвестор поддерживает условия соблюдения конкуренции, не нарушает налоговое и антикоррупционное законодательство, а также способствует развитию науки и техники. Это ряд добровольных правил, лучших практик и рекомендаций, которые согласованы на международном уровне. 

Предполагается, что внедрение стандартов ответственного ведения бизнеса позволит не только улучшить прозрачность работы компании для ее оценки внутри страны и за рубежом, но и повысить эффективность внутренних процессов. В том числе снизить расходы и увеличить производительность труда, а также получить доступ к новым рынкам, повысить лояльность сотрудников и клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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