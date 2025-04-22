Больше половины регионов ЦФО приняли законы в поддержку ответственного бизнеса
В 13 из 18 регионов Центрального федерального округа (ЦФО) приняты законы, направленные на поддержку ответственного предпринимательства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Смоленской области. Такое заявление было сделано по итогам рабочей поездки полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева в регион.
Отмечается, что все регионы, внедрившие подобные меры, занимают высокие позиции в ЭКГ-рейтинге – системе комплексной оценки «здоровья» деловой среды. В ходе совещания Щеголев подчеркнул, что многие предприниматели в рамках ответственного предпринимательства не только обеспечивают сотрудников достойной зарплатой, но и предоставляют социальные гарантии, участвуют в благотворительности и заботятся о развитии территорий. По его словам, государство должно создавать условия для поддержки таких компаний.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин напомнил, что в регионе соответствующий закон был принят в 2024 г. Он отметил важность формирования системы поощрений для компаний, инвестирующих в технологии, кадры, экологию и социальные программы.
В 2020 г. Минэкономразвития России выпустило брошюру с краткими рекомендациями по ответственному ведению бизнеса. Согласно им, данное определение означает стандарты, которые предполагают полное соблюдение законодательства в области прав человека, настроены на экологическую повестку и обеспечение качественных условий труда для сотрудников. Ответственный инвестор поддерживает условия соблюдения конкуренции, не нарушает налоговое и антикоррупционное законодательство, а также способствует развитию науки и техники. Это ряд добровольных правил, лучших практик и рекомендаций, которые согласованы на международном уровне.
Предполагается, что внедрение стандартов ответственного ведения бизнеса позволит не только улучшить прозрачность работы компании для ее оценки внутри страны и за рубежом, но и повысить эффективность внутренних процессов. В том числе снизить расходы и увеличить производительность труда, а также получить доступ к новым рынкам, повысить лояльность сотрудников и клиентов.