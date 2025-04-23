Программа страхования жилья от ЧС может стать федеральной

В августе 2018 г. в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» были внесены изменения, предполагающие страхование жилья пострадавших за счет бюджетных средств и средств страховщиков, подчеркнуто в пояснительной записке. Но до настоящего времени программы, которые были запланированы для реализации изменений, «не утверждены ни в одном субъекте Российской Федерации».