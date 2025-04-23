Программа страхования жилья от ЧС может стать федеральной
Возмещение ущерба жилью от чрезвычайных ситуаций предложили перевести на федеральный уровень вместо существующих сейчас региональных мер. Соответствующий законопроект внесли в Государственную думу председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков и глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.
«У региональных властей отсутствуют какие-либо стимулы по разработке и утверждению программ, что не позволяет реализовать установленный законом №68-ФЗ механизм защиты имущественных интересов граждан, связанных с риском утраты (гибели) или повреждения жилых помещений», – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы считают, что исполнение мер в полной мере защитило бы имущественные интересы граждан и позволило оптимизировать расходы бюджетов: как федерального, так и регионального.
Правительство будет заниматься разработкой программы, а также реализовывать ее совместно с регионами. Основой станет механизм добровольного страхования. В качестве формы акцепта оферты выступит плата страхового взноса вместе с коммунальными платежами.
В августе 2018 г. в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» были внесены изменения, предполагающие страхование жилья пострадавших за счет бюджетных средств и средств страховщиков, подчеркнуто в пояснительной записке. Но до настоящего времени программы, которые были запланированы для реализации изменений, «не утверждены ни в одном субъекте Российской Федерации».