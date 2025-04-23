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Программа страхования жилья от ЧС может стать федеральной

Ведомости

Возмещение ущерба жилью от чрезвычайных ситуаций предложили перевести на федеральный уровень вместо существующих сейчас региональных мер. Соответствующий законопроект внесли в Государственную думу председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков и глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

«У региональных властей отсутствуют какие-либо стимулы по разработке и утверждению программ, что не позволяет реализовать установленный законом №68-ФЗ механизм защиты имущественных интересов граждан, связанных с риском утраты (гибели) или повреждения жилых помещений», – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы считают, что исполнение мер в полной мере защитило бы имущественные интересы граждан и позволило оптимизировать расходы бюджетов: как федерального, так и регионального.

Правительство будет заниматься разработкой программы, а также реализовывать ее совместно с регионами. Основой станет механизм добровольного страхования. В качестве формы акцепта оферты выступит плата страхового взноса вместе с коммунальными платежами.

В августе 2018 г. в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» были внесены изменения, предполагающие страхование жилья пострадавших за счет бюджетных средств и средств страховщиков, подчеркнуто в пояснительной записке. Но до настоящего времени программы, которые были запланированы для реализации изменений, «не утверждены ни в одном субъекте Российской Федерации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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