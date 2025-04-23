В Турции приступили к оценке ущерба после землетрясения в Стамбуле

По его словам, после землетрясения был зафиксирован 51 афтершок, магнитуда самого сильного из них составила 5,9. Ерликая уточнил, что к настоящему моменту не зарегистрировано обрушения жилых зданий, информации о жертвах и пострадавших нет. На горячую линию поступили 6100 звонков и сообщений. Большинство из звонков совершались для получения информации.