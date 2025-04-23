В Турции приступили к оценке ущерба после землетрясения в Стамбуле
Турецкие власти после землетрясения в Стамбуле начали оценку последствий стихийного бедствия. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х.
По его словам, после землетрясения был зафиксирован 51 афтершок, магнитуда самого сильного из них составила 5,9. Ерликая уточнил, что к настоящему моменту не зарегистрировано обрушения жилых зданий, информации о жертвах и пострадавших нет. На горячую линию поступили 6100 звонков и сообщений. Большинство из звонков совершались для получения информации.
23 апреля в Мраморном море в районе турецкого города Силиври (провинция Стамбул) произошло два землетрясения. По данным Управления по управлению чрезвычайными ситуациями и катастрофами Турции (AFAD), первое из них магнитудой 3,9 произошло в 12:13 по местному времени (совпадает с московским). В 12:49 последовало второе землетрясение магнитудой 6,2.
Генеральное консульство России в Стамбуле заявило об отсутствии информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения. Там рекомендовали гражданам, которые находятся в городе и окрестностях, следовать требованиям безопасности при стихийном бедствии и избегать паники.