В отношении Чубайса открыли исполнительное производство о взыскании долга
Судебные приставы 17 апреля инициировали исполнительное производство на основании решения Арбитражного суда Москвы о возмещении убытков, понесенных в результате реализации проекта Plastic Logic, в отношении бывшего руководителя компании «Роснано» Анатолия Чубайса. Это следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
В качестве цели исполнения указано «наложение ареста». Конкретная сумма активов не раскрывается.
Иск «Роснано» был подан в суд 31 марта. Компания требует солидарного взыскания убытков в размере почти 4 млрд руб. и более $20 млн. Ответчиками по делу Чубайса стали бывшие заместители председателя правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.
Позже директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов сообщил, что иск направлен на компенсацию ущерба, причиненного госкомпании, и является частью более обширной стратегии по восстановлению капитала. Он уточнил, что иск направлен на привлечение к ответственности тех, кто принимал решения о финансировании. Проект, который стартовал в 2009 г. с целью создания в России производства гибких планшетов и их внедрения в образовательные учреждения, не достиг изначально поставленных целей, пояснил Фролов.
Представитель компании отметил, что уже в 2012 г. организация приняла решение отказаться от запуска завода на территории России, а все вложенные средства были направлены на поддержку компаний, зарегистрированных за пределами страны. Фролов сообщил, что, несмотря на отсутствие положительного эффекта от инвестиций и их невозвратность, финансирование продолжалось на протяжении более 10 лет.