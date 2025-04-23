В отношении Чубайса открыли исполнительное производство о взыскании долга

Позже директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов сообщил, что иск направлен на компенсацию ущерба, причиненного госкомпании, и является частью более обширной стратегии по восстановлению капитала. Он уточнил, что иск направлен на привлечение к ответственности тех, кто принимал решения о финансировании. Проект, который стартовал в 2009 г. с целью создания в России производства гибких планшетов и их внедрения в образовательные учреждения, не достиг изначально поставленных целей, пояснил Фролов.