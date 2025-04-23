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В отношении Чубайса открыли исполнительное производство о взыскании долга

Ведомости

Судебные приставы 17 апреля инициировали исполнительное производство на основании решения Арбитражного суда Москвы о возмещении убытков, понесенных в результате реализации проекта Plastic Logic, в отношении бывшего руководителя компании «Роснано» Анатолия Чубайса. Это следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В качестве цели исполнения указано «наложение ареста». Конкретная сумма активов не раскрывается.

Иск «Роснано» был подан в суд 31 марта. Компания требует солидарного взыскания убытков в размере почти 4 млрд руб. и более $20 млн. Ответчиками по делу Чубайса стали бывшие заместители председателя правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.

Позже директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов сообщил, что иск направлен на компенсацию ущерба, причиненного госкомпании, и является частью более обширной стратегии по восстановлению капитала. Он уточнил, что иск направлен на привлечение к ответственности тех, кто принимал решения о финансировании. Проект, который стартовал в 2009 г. с целью создания в России производства гибких планшетов и их внедрения в образовательные учреждения, не достиг изначально поставленных целей, пояснил Фролов.

Представитель компании отметил, что уже в 2012 г. организация приняла решение отказаться от запуска завода на территории России, а все вложенные средства были направлены на поддержку компаний, зарегистрированных за пределами страны. Фролов сообщил, что, несмотря на отсутствие положительного эффекта от инвестиций и их невозвратность, финансирование продолжалось на протяжении более 10 лет.

31 января в Москве и области были задержаны трое сотрудников «Роснано», которых обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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