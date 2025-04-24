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Военкор «Красной звезды» Никита Гольдин скончался после атаки ВСУ

Ведомости

Военкор, офицер редакционно-издательского центра «Красная звезда» лейтенант Никита Гольдин скончался от ранений, полученных при обстреле вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в газете.

По информации издания, он ушел из жизни утром 22 апреля. Отмечается, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но медицина оказалась бессильной.

Указом президента РФ Владимира Путина Гольдин был удостоен ордена Мужества, говорится в сообщении.

Гольдин работал в «Звезде» с лета 2024 г. Последняя новость его авторства была опубликована в день обстрела. В ней говорится о спасении зенитного ракетного комплекса от украинского беспилотника в зоне военной операции.

Он попал под обстрел 24 марта вместе с военкором «Известий» Александром Федорчаком, оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели. Они погибли сразу. Тогда ВСУ нанесли прицельный удар по гражданской машине с журналистами двумя ракетами HIMARS. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 105, ст. 144, ст. 167 УК РФ (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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