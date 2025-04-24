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В Ленобласти задержан возможный убийца работника уголовного розыска Кингисеппа

Ведомости

В лесном массиве Сланцевского района Ленобласти сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу 24-летнего оперуполномоченного уголовного розыска в Кингисеппе Дмитрия Семеновых. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Подозреваемый оказался 19-летним уроженцем областного райцентра Сланцы. Перед задержанием он несколько часов скрывался в лесном массиве.

Волк рассказала ТАСС, что после инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, составляет пожизненное лишение свободы.

Об убийстве полицейского официальный представитель МВД рассказала 23 апреля. По ее информации, он обратил внимание на прохожего, который был схож с разыскиваемым лицом. При попытке задержания подозреваемый нанес ему смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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