В Ленобласти задержан возможный убийца работника уголовного розыска Кингисеппа

Об убийстве полицейского официальный представитель МВД рассказала 23 апреля. По ее информации, он обратил внимание на прохожего, который был схож с разыскиваемым лицом. При попытке задержания подозреваемый нанес ему смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся.