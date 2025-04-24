В Ленобласти задержан возможный убийца работника уголовного розыска Кингисеппа
В лесном массиве Сланцевского района Ленобласти сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу 24-летнего оперуполномоченного уголовного розыска в Кингисеппе Дмитрия Семеновых. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Подозреваемый оказался 19-летним уроженцем областного райцентра Сланцы. Перед задержанием он несколько часов скрывался в лесном массиве.
Волк рассказала ТАСС, что после инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, составляет пожизненное лишение свободы.
Об убийстве полицейского официальный представитель МВД рассказала 23 апреля. По ее информации, он обратил внимание на прохожего, который был схож с разыскиваемым лицом. При попытке задержания подозреваемый нанес ему смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся.