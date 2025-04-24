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Минтранс предложил ввести новый класс воздушного пространства для дронов

Ведомости

Министерство транспорта РФ разработало законопроект, предусматривающий создание нового класса (Н) воздушного пространства специально для полетов гражданских беспилотников. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно инициативе, зона класса Н охватит высоты до 150 м. В рамках этого класса не потребуется эшелонирование полетов, а также не будет обязательной постоянная радиосвязь с органами управления воздушным движением. Разрешения на использование воздушного пространства для таких полетов также не потребуется, при условии, что скорость дрона не превышает 450 км/ч.

Дополнительно предлагается регламентировать маршруты полетов в пространстве класса G (выше 150 м) – они должны быть шириной до 4 км. Нововведение направлено на упрощение и систематизацию правил использования беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях.

Президент России Владимир Путин 28 января в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации поручил открыть небо для гражданских беспилотников в безопасных регионах, где для этого соблюдены и другие необходимые условия. Он предложил ввести новый класс воздушного пространства для упрощенного использования беспилотников. Конкретные высоты для их полетов и требования к эксплуатации устройств должны быть максимально простыми, а доступ к воздушным эшелонам – гибким для разных типов дронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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