Минтранс предложил ввести новый класс воздушного пространства для дронов
Министерство транспорта РФ разработало законопроект, предусматривающий создание нового класса (Н) воздушного пространства специально для полетов гражданских беспилотников. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно инициативе, зона класса Н охватит высоты до 150 м. В рамках этого класса не потребуется эшелонирование полетов, а также не будет обязательной постоянная радиосвязь с органами управления воздушным движением. Разрешения на использование воздушного пространства для таких полетов также не потребуется, при условии, что скорость дрона не превышает 450 км/ч.
Дополнительно предлагается регламентировать маршруты полетов в пространстве класса G (выше 150 м) – они должны быть шириной до 4 км. Нововведение направлено на упрощение и систематизацию правил использования беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях.
Президент России Владимир Путин 28 января в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации поручил открыть небо для гражданских беспилотников в безопасных регионах, где для этого соблюдены и другие необходимые условия. Он предложил ввести новый класс воздушного пространства для упрощенного использования беспилотников. Конкретные высоты для их полетов и требования к эксплуатации устройств должны быть максимально простыми, а доступ к воздушным эшелонам – гибким для разных типов дронов.