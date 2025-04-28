Стала известна причина смерти актера Джина Хэкмена

О смерти 95-летнего Хэкмена стало известно 27 февраля. Santa Fe New Mexican писала, что он и его жена, пианистка Бетси Аракава, были обнаружены мертвыми в их доме в Санта-Фе. Супруга Хэкмена умерла от легочного синдрома, вызываемого хантавирусом, передающимся людям от животных, подтвердил департамент здравоохранения Нью-Мексико. Ей было 63 года. Полиция называла смерть пары подозрительной, писал портал TMZ со ссылкой на поступивший в его распоряжение ордер на обыск.