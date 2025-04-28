Стала известна причина смерти актера Джина Хэкмена
Двукратный обладатель «Оскара» актер Джин Хэкмен умер из-за проблем с сердцем, следует из результатов вскрытия тела, проведенного управлением судебно-медицинской экспертизы в Нью-Мексико. Об этом сообщает Fox News.
Согласно результатам экспертизы, у Хэкмана «в анамнезе была застойная сердечная недостаточность» в дополнение к «серьезным хроническим гипертоническим изменениям в почках». В документах говорится, что в апреле 2019 г. актеру был установлен кардиостимулятор. При вскрытии также были отмечены «нейродегенеративные признаки, характерные для болезни Альцгеймера».
«Вскрытие показало наличие тяжелых атеросклеротических и гипертонических сердечно-сосудистых заболеваний, а также стентов в коронарных артериях и шунта, а также предшествующую замену аортального клапана», – привел телеканал выдержку из документов.
О смерти 95-летнего Хэкмена стало известно 27 февраля. Santa Fe New Mexican писала, что он и его жена, пианистка Бетси Аракава, были обнаружены мертвыми в их доме в Санта-Фе. Супруга Хэкмена умерла от легочного синдрома, вызываемого хантавирусом, передающимся людям от животных, подтвердил департамент здравоохранения Нью-Мексико. Ей было 63 года. Полиция называла смерть пары подозрительной, писал портал TMZ со ссылкой на поступивший в его распоряжение ордер на обыск.